Як дві краплі води: 65-річна мама має вигляд сестри своєї доньки (фото, відео)

Мама та донька зі США стали зірками соцмереж завдяки вражаючій зовнішній схожості. Вони однаково одягаються і виглядають як сестри, попри різницю у віці понад 30 років.

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Про це пише Daily Star.

65-річна Доун Хабшер із Флориди (США) викликає захоплення у багатьох користувачів соцмереж. Завдяки своїй молодій зовнішності та стилю вона виглядає як ровесниця своєї 34-річної доньки Шер. Жінки називають себе найкращими подругами, ділять гардероб і часто публікують кумедні відео в однаковому вбранні.

"У нас однаковий розмір, тому, коли я не знаю, що вдягнути, просто беру щось із маминої шафи. Вона часто купує по дві однакові речі — одну собі, одну мені, щоб я не "крала" в неї одяг", — розповідає Шер.

Доун і Шер настільки схожі, що на вечірках їх приймають за сестер або навіть близнюків. На одному весіллі вони випадково одягнули ідентичні чорні сукні та не помітили цього до самої появи на урочистості.

"Люди весь час плуталися і запитували, хто з нас хто. Мені навіть стало трохи ніяково, але тепер ми тільки сміємося над цим", — згадує Шер.

65-річна американка завдяки своїй молодій зовнішності схожа на свою доньку Фото: Jam Press

Випадки збігів трапляються не тільки на вечірках. Одного разу мама і донька прийшли до спортзалу в однакових тренувальних костюмах — і знову викликали здивування оточуючих. Інструктор та учасники заняття одразу почали називати їх "близнюками", чим остаточно розвеселили дует.

Зараз вони все частіше узгоджують образи заздалегідь, щоб уникнути небажаних збігів, але загалом не проти навмисно вбиратися однаково.

"Мама — мій модний навігатор. Вона знає, що в мене є, і завжди може підібрати ідеальний образ", — каже Шер.

Мама і донька носять однаковий одяг Фото: Jam Press

Ба більше, жінки користуються однією і тією ж косметикою, а коли Шер ночує у мами, їй навіть не потрібно брати з собою б'юті-сумку.

"Це як мати особистого стиліста і візажиста 24/7", — жартує вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.