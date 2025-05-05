Пять человек провели почти 2 суток среди аллигаторов и анаконд: как им удалось выжить (фото, видео)

Туристы выжили после аварийной посадки самолета в заболоченной местности Амазонии, где им пришлось провести 36 часов на крыше воздушного судна в окружении опасных животных.

Related video

Об этом сообщает The Telegraf. Небольшой самолет, на борту которого находились три женщины, ребенок и 29-летний пилот, обнаружен рыбаками в Боливии через 48 часов после исчезновения.

После посадки пассажиры собрались на крыше самолета, оказавшись в ловушке — вокруг них находились аллигаторы, которые подплывали на небольшое расстояние. Пилот Андрес Веларде предположил, что хищники держались в стороне благодаря утечке горючего из самолета. Кроме того, в болоте была замечена анаконда.

Ни один из группы не получил серьезных травм. Они выжили благодаря шоколаду и маниоковой муке, однако вода вокруг оказалась непригодной для употребления. Сейчас все пассажиры находятся в отличном состоянии.

По предположениям Андреса Веларде, у самолета во время полета отказал двигатель, поэтому он вынужден был совершить аварийную посадку вблизи реки Итаномас. Через час судно исчезло с радаров, из-за чего Министерство обороны совместно с Воздушными силами Боливии отправили поисковую операцию. Спасенные были доставлены в город Тринидад спасательным вертолетом ВВС Боливии.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Напомним, в Британии аллигатор охранял наркотики и оружие. Он был обнаружен полицейскими во время проведения рейда в частном доме в Эссексе.

В США уборщики одного из мотелей нашли в недавно освобожденной комнате живого аллигатора длиной в метр. Животное принадлежало мужчине, который путешествует с экзотическими животными и демонстрирует их в школах.