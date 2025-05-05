П'ятеро людей провели майже 2 доби серед алігаторів та анаконд: як їм вдалось вижити (фото, відео)

Туристи вижили після аварійної посадки літака в заболоченій місцевості Амазонії, де їм довелося провести 36 годин на даху повітряного судна в оточенні небезпечних тварин.

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Про це повідомляє The Telegraf. Невеликий літак, на борту якого перебували троє жінок, дитина та 29-річний пілот, виявлено рибалками у Болівії через 48 годин після зникнення.

Після посадки пасажири зібралися на даху літака, опинившись у пастці — навколо них знаходились алігатори, які підпливали на невелику відстань. Пілот Андрес Веларде припустив, що хижаки трималися осторонь завдяки витоку пального з літака. Крім того, в болоті була помічена анаконда.

Жоден з групи не отримав серйозних травм. Вони вижили завдяки шоколаду та маніоковому борошну, однак вода навкруги виявилась непридатною для вживання. Нині всі пасажири знаходяться у відмінному стані.

За припущеннями Андреса Веларде, у літака під час польоту відмовив двигун, тому він змушений був здійснити аварійну посадку поблизу річки Ітаномас. Через годину судно зникло з радарів, через що Міністерство оборони спільно з Повітряними силами Болівії відправили пошукову операцію. Врятованих було доставлено до міста Тринідад рятувальним гелікоптером ВПС Болівії.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Нагадаємо, у Британії алігатор охороняв наркотики та зброю. Він був виявлений поліцейськими під час проведення рейду у приватному будинку в Ессексі.

В США прибиральники одного з мотелів знайшли в нещодавно звільненій кімнаті живого алігатора довжиною у метр. Тварина належала чоловікові, який подорожує з екзотичними тваринами й демонструє їх у школах.