Мужчина рассказал о хобби, которое помогло ему сбросить 125 кг без диет и операций (фото)

Житель Огайо (США) Райан Грюэлл сбросил более 275 фунтов (125 кг) и полностью изменил свою жизнь, пересев с фастфуда на велосипед. Теперь он проезжает сотни миль в месяц и вдохновляет тысячи пользователей соцсетей.

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Об этом пишет Newsweek.

Когда-то Райан Грюэлл весил почти 490 фунтов (около 221 кг) и едва мог передвигаться без боли. Спустя более года, 36-летний житель Огайо весит 212 фунтов (96 кг), катается на велосипеде десятки миль и называет это "лучшим решением в жизни".

"Я сменил пищевую зависимость на зависимость от велосипеда", — рассказал он.

Все началось с простой прогулки. Однако при весе в 487 фунтов Грюэлл быстро понял, что его колени не справляются с нагрузкой. Тогда он решил купить велосипед, и уже 6 мая 2023 года впервые сел в седло. Несмотря на неудачи он продолжал ездить.

"Я чувствовал, будто меня переехал грузовик, но продолжал. Это стало моим спасением", — отметил мужчина.

Вместе с велоспортом в жизнь мужчины пришли подсчет калорий и новая диета Фото: newsweek

Вместе с велоспортом в его жизнь пришли подсчет калорий и новая диета — больше белка, меньше углеводов. Мужчина отказался от привычки завтракать в McDonald’s, обедать в Taco Bell и ужинать пиццей. За два месяца Грюэлл сбросил 60 фунтов (27 кг). А позже — более 275 (125 кг).

Сейчас он ездит от трех до семи дней в неделю. Его маршруты варьируются от 10 до 100 миль (16-160 км), а сам он утверждает, что стал не только сильнее физически, но и обрел душевное равновесие.

"Я даже не мог наклониться, чтобы завязать шнурки. А теперь у меня нет отдышки, даже когда беру на себя серьезные физические нагрузки", — добавил Грюэлл.

Также же мужчина отметил, что велоспорт стал способом отключиться от социальных сетей и работы, наладить отношения в семье и, как он говорит, "принять лучшую версию себя".

Ранее Фокус сообщал, что женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом. Австралийская тиктокерша Джолин Доусон потратила 8000 долларов США на серию болезненных косметических процедур, чтобы выглядеть как животное, но в итоге получила серьезные осложнения и признала свою ошибку.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.