Чоловік розповів про хобі, яке допомогло йому скинути 125 кг без дієт і операцій (фото)

Житель Огайо (США) Раян Грюелл скинув понад 275 фунтів (125 кг) і повністю змінив своє життя, пересівши з фастфуду на велосипед. Тепер він проїжджає сотні миль на місяць і надихає тисячі користувачів соцмереж.

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Про це пише Newsweek.

Колись Раян Грюелл важив майже 490 фунтів (близько 221 кг) і ледь міг пересуватися без болю. Через понад рік, 36-річний житель Огайо важить 212 фунтів (96 кг), катається на велосипеді десятки миль і називає це "найкращим рішенням у житті".

"Я змінив харчову залежність на залежність від велосипеда", — розповів він.

Усе почалося з простої прогулянки. Однак при вазі в 487 фунтів Грюелл швидко зрозумів, що його коліна не справляються з навантаженням. Тоді він вирішив купити велосипед, і вже 6 травня 2023 року вперше сів у сідло. Попри невдачі він продовжував їздити.

"Я відчував, ніби мене переїхала вантажівка, але продовжував. Це стало моїм порятунком", — зазначив чоловік.

Разом із велоспортом у життя чоловіка прийшли підрахунок калорій і нова дієта Фото: newsweek

Разом із велоспортом у його життя прийшли підрахунок калорій і нова дієта — більше білка, менше вуглеводів. Чоловік відмовився від звички снідати в McDonald's, обідати в Taco Bell і вечеряти піцою. За два місяці Грюелл скинув 60 фунтів (27 кг). А пізніше — понад 275 (125 кг).

Зараз він їздить від трьох до семи днів на тиждень. Його маршрути варіюються від 10 до 100 миль (16-160 км), а сам він стверджує, що став не тільки сильнішим фізично, а й знайшов душевну рівновагу.

"Я навіть не міг нахилитися, щоб зав'язати шнурки. А тепер у мене немає задишки, навіть коли беру на себе серйозні фізичні навантаження", — додав Грюелл.

Також чоловік зазначив, що велоспорт став способом відключитися від соціальних мереж і роботи, налагодити стосунки в сім'ї й, як він каже, "прийняти кращу версію себе".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.