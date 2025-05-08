Могут не пустить на борт: стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет (видео)

Бывшая стюардесса и популярный блогер Барбара Бачилиери предупредила пассажиров о существовании неофициального дресс-кода на авиарейсах. Его нарушение может привести к серьезным последствиям.

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Об этом она рассказала в видео на YouTube-канале. Женщина отметила, что некоторые предметы гардероба могут стать причиной отказа в посадке, задержки во время проверки безопасности или создать опасность в чрезвычайной ситуации.

В частности, по словам Бачилиери, каблуки могут нанести серьезный вред. Высокие каблуки или толстая обувь могут проколоть надувной трап, приведя к его сдуванию или разрушению, что превратит быструю эвакуацию в кошмар. Металлические аксессуары, ювелирные изделия или крупные пряжки ремней могут иметь аналогичный эффект.

Опасными в экстренных ситуациях могут быть и открытые и откровенные наряды, такие как мини-платья, юбки и шорты.

"Конечно, на фото в Instagram они могут выглядеть мило, но во время эвакуации это прямой путь к ожогам бедер и царапинам кожи. Скольжение на надувном трапе с обнаженной кожей — ой! Это не гламурно, это больно и опасно", — предостерегла бывшая стюардесса.

Не желательно надевать в самолет и леггинсы. Они могут загореться в случае авиакатастрофы. Эластичная ткань леггинсов может расплавиться на коже или вызвать серьезные ожоги.

Блогерша добавила, что нет четких правил относительно одежды с оскорбительными надписями или изображениями, и именно в этом заключается ловушка. Она привела пример, когда двух женщин недавно сняли с рейса за то, что они были в кроп-топах после того, как сняли свитера из-за жары. Их высадили из самолета без возврата средств.

Также пассажирам не стоит даже думать о косплеях пилотов или бортпроводников. В экстренной ситуации это может вызвать серьезную путаницу.

Чтобы не задерживать очередь на контроле безопасности, Бачилиери советует избегать металлических ремней, массивных украшений, тяжелых пальто и высоких сапог. Кроме того, такие вещи могут сделать пассажира легкой мишенью для воров в аэропортах.

Зато бывшая стюардесса рекомендует выбирать удобные кроссовки, эластичные брюки, легкую куртку и одежду, в которой не стыдно будет бежать через аэропорт. Она также добавила, что пассажирам следует одеваться комфортно.

Ранее Фокус писал, что стюардесса была шокирована видом из окна своего отеля. За шторой она обнаружила белую стену.

Напомним, стюардесса Джозетт рассказывала, сколько можно заработать бортпроводницей. Ее видеоролик вызвал волну зависти.