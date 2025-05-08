Можуть не пустити на борт: стюардеса розповіла, що краще не вдягати в літак (відео)

Колишня стюардеса та популярна блогерка Барбара Бачілієрі попередила пасажирів про існування неофіційного дрес-коду на авіарейсах. Його порушення може призвести до серйозних наслідків.

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Про це вона розповіла у відео на YouTube-каналі. Жінка зазначила, що деякі предмети гардероба можуть стати причиною відмови у посадці, затримки під час перевірки безпеки або створити небезпеку в надзвичайній ситуації.

Зокрема, за словами Бачілієрі, каблуки можуть завдати серйозної шкоди. Високі підбори або товсте взуття проколоти надувний трап, призвівши до його здування або руйнування, що перетворить швидку евакуацію на кошмар. Металеві аксесуари, ювелірні вироби або великі пряжки ременів можуть мати аналогічний ефект.

Небезпечними в екстрених ситуаціях можуть бути й відкриті та відверті вбрання, такі як мінісукні, спідниці та шорти.

"Звичайно, на фото в Instagram вони можуть виглядати мило, але під час евакуації це прямий шлях до опіків стегон та подряпин шкіри. Ковзання на надувному трапі з оголеною шкірою – ой! Це не гламурно, це боляче та небезпечно", – застерегла колишня стюардеса.

Не бажано вдягати в літак і легінси. Вони можуть зайнятись у випадку авіакатастрофи. Еластична тканина легінсів може розплавитися на шкірі або спричинити серйозні опіки.

Блогерша додала, що немає чітких правил щодо одягу з образливими написами чи зображеннями, і саме в цьому полягає пастка. Вона навела приклад, коли двох жінок нещодавно зняли з рейсу за те, що вони були в кроп-топах після того, як зняли светри через спеку. Їх висадили з літака без повернення коштів.

Також пасажирам не варто навіть думати про косплеї пілотів чи бортпровідників. В екстреній ситуації це може спричинити серйозну плутанину.

Щоб не затримувати чергу на контролі безпеки, Бачілієрі радить уникати металевих ременів, масивних прикрас, важких пальто та високих чобіт. Крім того, такі речі можуть зробити пасажира легкою мішенню для злодіїв в аеропортах.

Натомість колишня стюардеса рекомендує обирати зручні кросівки, еластичні штани, легку куртку та одяг, у якому не соромно буде бігти через аеропорт. Вона також додала, що пасажирам слід одягатися комфортно.

Раніше Фокус писав, що стюардеса була шокована видом із вікна свого готелю. За шторою вона виявила білу стіну.

Нагадаємо, стюардеса Джозетт розповідала, скільки можна заробити бортпровідницею. Її відеоролик викликав хвилю заздрощів.