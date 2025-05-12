Женщина проснулась утром и поняла, что с ее фото в отпуске смеется весь интернет

24-летняя Клаудия Розье проснулась, получив странное сообщение от друга. Как выяснилось, ее старое фото из Испании собрало 82 миллиона просмотров и стало новым мемом в сети.

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Впервые эта история стала вирусной в социальной сети X (бывший Twitter).

"Фотография из моего отпуска в Марбелье разлетелась по всему интернету. Я была ошеломлена. Снимок сделан два года назад, и я даже не думала о нем с момента публикации", — рассказала Клаудия в комментарии для журнала Newsweek.

Мем о европейцах

На фотографии госпожа Розье и ее друзья наслаждаются пивом и сигаретами на залитой солнцем площади испанского курорта. "Американский ум не может этого понять", — говорится в описании.

Озадаченная Клаудия из Лондона обратилась к TikTok, чтобы поделиться своей реакцией и попросить объяснений. "Что это должно означать? Это оскорбление или комплимент? Кто-то может объяснить? Я очень озадачена", — спросила она в своем видео, которое быстро собрало более 1000 лайков.

Со временем женщина осознала, что ее фото стало символом европейского образа жизни — употребления напитков и курения на открытом воздухе в общественных местах, что для многих американцев кажется непривычным.

Фотография женщины из отпуска стала мемом Фото: X (Twitter)

Мем "Американский ум не может этого понять", очевидно, является переосмыслением оригинального выражения "Европейский ум не может этого понять", который завирусился в интернете в 2023 году. Оба лозунга используются в шутливой форме для освещения культурных различий между США и Европой.

Клаудия, которая выросла на юге Франции, но в возрасте 10 лет переехать в Лондон, чтобы строить карьеру актрисы, в восторге от своей неожиданной популярности.

"Если честно, я не против быть лицом европейской культуры", — призналась она.

Реакция сети

"Я не думаю, что это обида. Американцы не могут понять эту ситуацию, потому что это опыт, которого у них никогда не будет. Вы прекрасно выглядите", — написал один из пользователей;

"Когда я увидел это фото в Twitter, то подумал, что это Моника Беллуччи", — прокомментировал другой, сравнивая женщину с итальянской актрисой и моделью;

"Эта фотография идеальна. Поздравляю", — добавил еще один подписчик.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю популярного мема о так называемом "полтавском поджигателе". На видео, которое распространялось в соцсетях, мужчина в странном наряде признается, что ему нравится смотреть на пожар. Как выяснилось позже, это был украинец Виталий Чепурко, который поджег здание, чтобы не зимовать под открытым небом. Впоследствии он заявил журналистам, что оставил прошлое позади, занимается блогерством и уверяет — больше ничего жечь не планирует.

Кроме того, украинские пользователи тем временем создали волну мемов о людях, которые приносят домой обломки снарядов, чтобы потом использовать их в быту.