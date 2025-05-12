Жінка прокинулась вранці й зрозуміла, що з її фото у відпустці сміється весь інтернет

24-річна Клаудія Роз'є прокинулася, отримавши дивне повідомлення від друга. Як з’ясувалося, її старе фото з Іспанії зібрало 82 мільйони переглядів та стало новим мемом у мережі.

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Вперше ця історія стала вірусною у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Фотографія з моєї відпустки у Марбельї розлетілась всім інтернетом. Я була приголомшена. Знімок зроблений два роки тому, і я навіть не думала про нього з моменту публікації", — розповіла Клаудія в коментарі для журналу Newsweek.

Мем про європейців

На світлині пані Роз'є та її друзі насолоджуються пивом і цигарками на залитій сонцем площі іспанського курорту. "Американський розум не може цього збагнути", —– йдеться в описі.

Спантеличена Клаудія з Лондона звернулася до TikTok, щоб поділитися своєю реакцією та попросити пояснень. "Що це має означати? Це образа чи комплімент? Хтось може пояснити? Я дуже спантеличена", — запитала вона у своєму відео, яке швидко зібрало понад 1000 вподобайок.

Згодом жінка усвідомила, що її фото стало символом європейського способу життя — вживання напоїв і куріння на відкритому повітрі в громадських місцях, що для багатьох американців здається незвичним.

Світлина жінки з відпустки стала мемом Фото: X (Twitter)

Мем "Американський розум не може цього збагнути", очевидно, є переосмисленням оригінального виразу "Європейський розум не може цього збагнути", що набув популярності в інтернеті у 2023 році. Обидва лозунги використовуються у жартівливій формі для висвітлення культурних відмінностей між США та Європою.

Клаудія, яка виросла на півдні Франції, але у віці 10 років переїхати до Лондона, щоб будувати кар'єру акторки, в захоплені від своєї несподіваної популярності.

"Якщо чесно, я не проти бути обличчям європейської культури", — зізналася вона.

Реакція мережі

"Я не думаю, що це образа. Американці не можуть зрозуміти цю ситуацію, бо це досвід, якого у них ніколи не буде. Ви маєте чудовий вигляд", — написав один із користувачів;

"Коли я побачив це фото у Twitter, то подумав, що це Моніка Беллуччі", — прокоментував інший, порівнюючи жінку з італійською акторкою та моделлю;

"Ця фотографія ідеальна. Вітаю", — додав ще один підписник.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію популярного мему про так званого "полтавського палія". На відео, що ширилося в соцмережах, чоловік у дивному вбранні зізнається, що йому подобається дивитися на пожежу. Як з’ясувалося пізніше, це був українець Віталій Чепурко, який підпалив будівлю, аби не зимувати просто неба. Згодом він заявив журналістам, що залишив минуле позаду, займається блогерством і запевняє — більше нічого палити не планує.

Крім того, українські користувачі тим часом створили хвилю мемів про людей, які приносять додому уламки снарядів, аби потім використати їх у побуті.