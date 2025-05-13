В больнице одновременно забеременели 14 медсестер: все подробности курьезной истории (фото)

В больнице штата Висконсин произошла уникальная ситуация — 14 работниц одного отделения почти одновременно сообщили о беременности. Удивительная история привлекла внимание пациентов и вызвала восторг руководства медицинского учреждения.

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Об этом сообщает издание People.

В необычную ситуацию попал родильный отдел больницы HSHS St. Vincent Hospital в штате Висконсин, США. Работницы родильного отделения забеременели примерно в одно и то же время, что вызвало настоящий ажиотаж в больнице. Интересно, что состояние медсестер уже замечают пациентки, которые находятся на лечении.

Директор центра здоровья женщин и новорожденных Эми Бардон поделилась своими впечатлениями от необычной ситуации: "Я очень рада за каждую из наших коллег". Она также подчеркнула, что некоторые из них станут матерями впервые, и благодаря своей профессиональной деятельности уже имеют достаточные знания об уходе за младенцами.

Медсестры забеременели почти одновременно Фото: HSHS St. Vincent

Руководство больницы сообщило, что все беременные сотрудницы получают положенную им помощь и проходят регулярные осмотры непосредственно на работе.

"Когда наши будущие медсестры будут готовы встретить своих малышей, о них будут заботиться их друзья и коллеги здесь, в HSHS St. Vincent Hospital. Они видят в этом особый комфорт и поддержку", — отметила Бардон.

Напомним, ранее Фокус писал о молодой маме Николь Гербер, которая решила рожать дома. Во время родов она была настолько сосредоточена на процессе, что не обращала внимания на все вокруг. Лишь пересмотрев видеозапись позже, Николь заметила трогательную деталь — ее собака Пенни все время оставалась рядом, не отходя ни на шаг.

А тем временем в китайском Ханчжоу произошло еще одно необычное событие. 36-летняя женщина по имени Гун узнала о своей беременности лишь за несколько часов до родов. После длительных жалоб на отсутствие менструаций врачи назначили ей УЗИ, которое неожиданно выявило позднюю беременность — и уже через четыре часа она родила ребёнка.