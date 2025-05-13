У лікарні одночасно завагітніли 14 медсестер: всі подробиці курйозної історії (фото)

У лікарні штату Вісконсин сталась унікальна ситуація — 14 працівниць одного відділення майже одночасно повідомили про вагітність. Дивовижна історія привернула увагу пацієнтів та викликала захват керівництва медичного закладу.

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Про це повідомляє видання People.

У незвичайну ситуацію потрапив пологовий відділ лікарні HSHS St. Vincent Hospital у штаті Вісконсин, США. Працівниці родильного відділення завагітніли приблизно в один і той самий час, що викликало справжній ажіотаж у лікарні. Цікаво, що стан медсестер уже помічають пацієнтки, які перебувають на лікуванні.

Директорка центру здоров'я жінок і новонароджених Емі Бардон поділилася своїми враженнями від незвичайної ситуації: "Я надзвичайно рада за кожну з наших колег". Вона також підкреслила, що деякі з них стануть матерями вперше, та завдяки своїй професійній діяльності вже мають достатні знання про догляд за немовлятами.

Медсестри завагітніли майже одночасно Фото: HSHS St. Vincent

Керівництво лікарні повідомило, що всі вагітні співробітниці отримують належну їм допомогу та проходять регулярні огляди безпосередньо на роботі.

"Коли наші майбутні медсестри будуть готові зустріти своїх малюків, про них піклуватимуться їхні друзі та колеги тут, у HSHS St. Vincent Hospital. Вони вбачають у цьому особливий комфорт та підтримку", — зазначила Бардон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду маму Ніколь Гербер, яка вирішила народжувати вдома. Під час пологів вона була настільки зосереджена на процесі, що не звертала уваги на все навколо. Лише переглянувши відеозапис пізніше, Ніколь помітила зворушливу деталь — її собака Пенні весь час залишалася поруч, не відходячи ні на крок.

А тим часом у китайському Ханчжоу сталася ще одна незвичайна подія. 36-річна жінка на ім’я Гун дізналася про свою вагітність лише за кілька годин до пологів. Після тривалих скарг на відсутність менструацій лікарі призначили їй УЗД, яке несподівано виявило пізню вагітність — і вже через чотири години вона народила дитину.