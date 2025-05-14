Мужчина вернулся из отпуска домой и увидел на своей территории двухэтажный дом (фото)

75-летний пенсионер Лес Витакер утверждает, что его не предупреждали о строительстве огромного "уродливого сооружения" в конце своего сада. Он узнал об этом, когда вернулся из отпуска.

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Детали истории раскрывает издание The Mirror.

Витакер недавно вернулся из Индии, где отдыхал в течение месяца. Возле своего дома мужчина заметил новое массивное сооружение, построенное всего в нескольких метрах от задней двери его дома.

Дедушка семерых внуков заявил, что не знал о планах возведения масштабной пристройки, включая двухэтажное хозяйственное здание, которое теперь возвышается над его забором.

Детали конфликта

Разрешение на строительство предоставил Совет Шропшира в сентябре прошлого года, согласовав владельцу реконструкцию дома для обеспечения дополнительного жилого помещения, гаража и складских помещений, изменение фасадов и профиля крыши.

Впрочем, Лес, отец троих детей, который живет в Шрусбери со своей 75-летней женой Хезер, утверждает, что местные власти никогда не уведомляли его об этих планах, иначе он бы выступил против. Огромное "уродливое сооружение" теперь блокирует солнечный свет и, вероятно, обесценит их дом на рынке недвижимости.

Возле своего дома мужчина заметил новое массивное сооружение Фото: SWNS

"Я вернулся из месячного отпуска в Индии и увидел вот это массивное здание — оно больше моего бунгало. Ничего не знал о том, что происходит. Связался с советом, и они сказали, что не обязаны писать соседям. Оказывается, во время пандемии COVID-19 они изменили свою политику, которая фактически говорит, что они не должны информировать жителей о таких заявлениях", — рассказывает Лес, который ранее руководил агентством по дизайну и рекламе.

Позиция представителей власти

В отчете Трейси Дарк, заместителя директора по экономике и благоустройству местной общины, указано, что предложенный проект не приведет к негативным последствиям.

Господин Витакер не согласен с этой оценкой и добавляет: "Это сооружение блокирует часть света. Это, вероятно, повлияет на стоимость нашего дома, и мы уже обсуждали, не стоит ли переехать".

Лес пожаловался на строительство Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус сообщал, что знаменитый дом с акулой на крыше в Оксфорде стал доступным для долгосрочной аренды. Начиная с 5 марта, его можно снять за 4000 фунтов стерлингов в месяц, причем эта сумма уже включает все коммунальные расходы. До этого местные власти запрещали использовать здание для краткосрочной аренды.

Также мы писали об одном из потенциальных арендаторов, который был шокирован во время просмотра жилья. В одной из комнат он увидел на паркете белые силуэты человеческого тела — подобные тем, которые оставляют правоохранители на месте преступления. Своим впечатлением мужчина поделился на Reddit, где история спровоцировала оживленное обсуждение среди пользователей.