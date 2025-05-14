Чоловік повернувся з відпустки додому й побачив на своїй території двоповерховий будинок (фото)

75-річний пенсіонер Лес Вітакер стверджує, що не мав жодного уявлення про будівництво величезної "потворної споруди" в кінці свого саду. Він дізнався про це, коли повернувся з відпустки.

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Деталі історії розкриває видання The Mirror.

Вітакер нещодавно повернувся з Індії, де відпочивав протягом місяця. Біля свого дому чоловік помітив нову масивну споруду, збудовану лише за кілька метрів від задніх дверей його хати.

Дідусь сімох онуків заявив, що не знав про плани зведення масштабної прибудови, включаючи двоповерхову господарську будівлю, яка тепер височіє над його парканом.

Деталі конфлікту

Дозвіл на будівництво надала Рада Шропширу у вересні торік, погодивши власнику реконструкцію оселі для забезпечення додаткового житлового приміщення, гаражу та складських приміщень, зміну фасадів та профілю даху.

Втім Лес, батько трьох дітей, який мешкає в Шрусбері зі своєю 75-річною дружиною Хезер, стверджує, що місцева влада ніколи не повідомляла його про ці плани, інакше він би виступив проти. Величезна "потворна споруда" тепер блокує сонячне світло і, ймовірно, знецінить їхній будинок на ринку нерухомості.

Біля свого дому чоловік помітив нову масивну споруду Фото: SWNS

"Я повернувся з місячної відпустки в Індії й побачив цю масивну будівлю — вона більша за моє бунгало. Нічого не знав про те, що відбувається. Зв'язався з радою, і вони сказали, що не зобов'язані писати сусідам. Виявляється, під час пандемії COVID-19 вони змінили свою політику, яка фактично говорить, що вони не повинні інформувати мешканців про такі заяви", — розповідає Лес, який раніше керував агенцією з дизайну та реклами.

Позиція представників влади

У звіті Трейсі Дарк, заступниці директора з економіки та доброустрою тамтешньої громади, зазначено, що запропонований проєкт не призведе до негативних наслідків.

Пан Вітакер не погоджується з цією оцінкою і додає: "Ця споруда блокує частину світла. Це, ймовірно, вплине на вартість нашого будинку, і ми вже обговорювали, чи не варто переїхати".

Лес поскаржився на будівництво Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що знаменитий будинок з акулою на даху в Оксфорді став доступним для довгострокової оренди. Починаючи з 5 березня, його можна винайняти за 4000 фунтів стерлінгів на місяць, причому ця сума вже охоплює всі комунальні витрати. До цього місцева влада забороняла використовувати будівлю для короткострокової оренди.

Також ми писали про одного з потенційних орендарів, який був шокований під час перегляду житла. В одній з кімнат він побачив на паркеті білі силуети людського тіла — подібні до тих, які залишають правоохоронці на місці злочину. Своїм враженням чоловік поділився на Reddit, де історія спровокувала жваве обговорення серед користувачів.