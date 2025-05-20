Женщина увидела "кота" в своем дворе: сердце похолодело, когда она узнала правду

Владелица дома увидела неожиданного посетителя в своем дворе благодаря бездомному коту, который регулярно приходил к ней в поисках еды. Вместо того, чтобы съесть свой корм, пушистик начал пристально всматриваться в одну точку.

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Это видео стало вирусным в социальных сетях, собрав более 125 тысяч просмотров и почти 6,5 тыс. лайков.

"Относительно бездомного кота: я вынесла ему еду, но он не захотел есть. Потом увидела, за чем он наблюдает! Сначала подумала, что там другой кот, пока не присмотрелась внимательнее", — рассказала автор ролика.

Лиса во дворе

Приблизив камеру, женщина заметила, что животное, которое она сначала приняла за чьего-то домашнего любимца, оказалось лисой, которая также заметила их из своего убежища. "Это был неожиданный гость! Кот знал, кто за ними наблюдает, задолго до того, как это заметили все мы", — прокомментировала фигурантка этой истории.

Благодаря своей способности приспосабливаться к различным климатическим условиям лисы живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Насчитывают более 30 видов этих зверей по всему миру. Рыжие лисы часто встречаются в Северной Америке, где обитают в лесах, вблизи поселений людей, на водно-болотных угодьях и полях, а также в городских районах — дворах, парках и даже на полях для гольфа. Они ведут ночной образ жизни, поэтому редко активны днем.

Редко нападают на людей

Как правило, лисы не нападают на людей, кроме случаев, когда они больны бешенством, а это случается редко. Однако они могут атаковать мелких животных, например котят весом до 2,3 кг, кроликов, морских свинок или кур.

"Лисы обычно не нападают на котов. Она просто хотела, чтобы ее пригласили на ужин", — прокомментировал один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о молодой счастливой паре, которая только что вернулась домой с новорожденным сыном после выписки из роддома, а на пороге их ждала неожиданность. В ванной комнате на краю унитаза удобно устроилась рыженькая кошка по имени Клементина, которая с интересом наблюдала за новыми жильцами. Курьезное фото с этой сцены попало на форум Reddit и мгновенно стало вирусным, собрав тысячи лайков.

Кроме того, многие владельцы котов знакомы с типичной ситуацией: утром пушистые любимцы будят хозяев, требуя еды или внимания. Но писатель из Атланты, Николас Текоски, решил оригинально "отомстить" своему коту — он снял шуточное видео для YouTube, где показал, как сам устраивает утреннее пробуждение для своего домашнего любимца.