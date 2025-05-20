Жінка побачила "кота" у своєму дворі: серце похололо, коли вона дізналась правду

Власниця будинку побачила несподіваного відвідувача у своєму дворі завдяки безпритульному коту, який регулярно приходив до неї у пошуках їжі. Замість того, щоб з'їсти свій корм, пухнастик почав пильно вдивлятися в одну точку.

Related video

Це відео стало вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 125 тисяч переглядів і майже 6,5 тис. вподобайок.

"Щодо безпритульного кота: я винесла йому їжу, але він не захотів їсти. Потім побачила, за чим він спостерігає! Спочатку подумала, що там інший кіт, доки не придивилася уважніше", — розповіла авторка ролика.

Лисиця в дворі

Наблизивши камеру, жінка помітила, що тварина, яку вона спочатку прийняла за чийогось домашнього улюбленця, виявилася лисицею, яка також помітила їх зі своєї схованки. "Це був неочікуваний гість! Кіт знав, хто за ними спостерігає, задовго до того, як це помітили усі ми", — прокоментувала фігурантка цієї історії.

Завдяки своїй здатності пристосовуватися до різних кліматичних умов лисиці живуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Налічують понад 30 видів цих звірів по всьому світу. Руді лисиці часто трапляються у Північній Америці, де мешкають у лісах, поблизу поселень людей, на водно-болотних угіддях і полях, а також у міських районах — дворах, парках і навіть на полях для гольфу. Вони ведуть нічний спосіб життя, тому рідко активні вдень.

Рідко нападають на людей

Як правило, лисиці не нападають на людей, окрім випадків, коли вони хворі на сказ, а це трапляється рідко. Однак вони можуть атакувати дрібних тварин, наприклад кошенят вагою до 2,3 кг, кроликів, морських свинок чи курей.

"Лисиці зазвичай не нападають на котів. Вона просто хотіла, щоб її запросили на вечерю", — прокоментував один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про молоду щасливу пару, яка щойно повернулася додому з новонародженим сином після виписки з пологового будинку, а на порозі на них чекала несподіванка. У ванній кімнаті на краю унітаза зручно влаштувалася руденька кішка на ім’я Клементина, яка з цікавістю спостерігала за новими мешканцями. Курйозне фото з цієї сцени потрапило на форум Reddit і миттєво стало вірусним, зібравши тисячі вподобайок.

Крім того, чимало власників котів знайомі з типовою ситуацією: вранці пухнасті улюбленці будять господарів, вимагаючи їжі чи уваги. Але письменник із Атланти, Ніколас Текоскі, вирішив оригінально "помститися" своєму коту — він зняв жартівливе відео для YouTube, де показав, як сам влаштовує ранкове пробудження для свого домашнього улюбленця.