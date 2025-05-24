"Это какое-то кино": утка с выводком на перекрестке удивила горожан (видео)

В центре Манчестера, Великобритания, случайные прохожие остановили автомобильный транспорт, чтобы помочь утке с выводком перейти дорогу на перекрестке.

Related video

Трогательный момент, снятый на видео, быстро стал вирусным в TikTok. Автор опубликовал ролик 10 мая, он уже собрал более 850 тысяч просмотров. В подписи к публикации отмечается: "Чувствую себя благословенным, что стал свидетелем этого в Манчестере".

На кадрах можно увидеть, как прохожие останавливают движение транспорта на Динсгейт (одной из самых оживленных улиц города), чтобы утка с утятами могла безопасно перейти дорогу. Один из мужчин становится перед автомобилем, разведя руки, чтобы остановить транспорт, а две женщины сопровождают птичью семью через проезжую часть.

Интересная акция

Интересно, что в 2015 году в Манчестере, Лондоне и Бирмингеме в рамках национальной кампании "Поделись пространством, сбавь темп" появились специальные "утиные дорожки". Активисты поощряли автомобилистов проявить уважение и осторожность на пешеходных зонах и набережных, по которым часто передвигаются как люди, так и животные, в частности птицы.

Утки с выводком переходит дорогу Фото: TikTok

"Мы создали утиные дорожки по всей Англии и Уэльсу, чтобы подчеркнуть, как важно делить пространство со всеми — даже с утками", — отметили в фонде.

Реакция зрителей

Пользователи TikTok глубоко тронуты увиденным. Комментарии под видео пестрят похвалой в адрес неравнодушных прохожих.

"Это какое-то кино", — написала один из участников обсуждения;

"Вот, почему я верю в человечность", — добавил другой;

"Я в восторге от того, как две женщины создали команду, чтобы убедиться, что утки добрались безопасно", — отметил следующий юзер.

Некоторые даже узнали место происшествия. "Я видел это из поезда! Было так трогательно!" — написал один из свидетелей.

Напомним, ранее Фокус писал о владелице дома из Великобритании, которая поделилась трогательным видео, на котором стая диких уток регулярно наведывается в ее двор в поисках озера, но его больше нет. "Незваные гости" умилили миллионы зрителей.

Тем временем в Калифорнии 71-летний мужчина проснулся от неожиданного шума — в его гараж проникли медведи. Они пытались забраться в машину в поисках еды, но хозяин не растерялся и попытался отогнать незваных гостей.