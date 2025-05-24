"Це якесь кіно": качка з виводком на перехресті здивувала містян (відео)

У центрі Манчестера, Велика Британія, випадкові перехожі зупинили автомобільний транспорт, щоб допомогти качці з виводком перейти дорогу на перехресті.

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Зворушливий момент, знятий на відео, швидко став вірусним у TikTok. Автор опублікував ролик 10 травня, він уже зібрав понад 850 тисяч переглядів. У підписі до публікації зазначається: "Почуваюся благословенним, що став свідком цього у Манчестері".

На кадрах можна побачити, як перехожі зупиняють рух транспорту на Дінсгейт (одній із найжвавіших вулиць міста), щоб качка з каченятами могла безпечно перейти дорогу. Один із чоловіків стає перед автомобілем, розвівши руки, аби зупинити транспорт, а дві жінки супроводжують пташину родину через проїжджу частину.

Цікава акція

Цікаво, що у 2015 році в Манчестері, Лондоні та Бірмінгемі в межах національної кампанії "Поділися простором, зменш темп" з’явилися спеціальні "качині доріжки". Активісти заохочували автомобілістів проявити повагу та обережність на пішохідних зонах й набережних, якими часто пересуваються як люди, так і тварини, зокрема птахи.

Качки з виводком переходить дорогу Фото: TikTok

"Ми створили качині доріжки по всій Англії та Уельсу, щоб підкреслити, як важливо ділити простір з усіма — навіть із качками", — зазначили у фонді.

Реакція глядачів

Користувачі TikTok глибоко зворушені побаченим. Коментарі під відео рясніють похвалою на адресу небайдужих перехожих.

"Це якесь кіно", — написала один з учасників обговорення;

"Ось, чому я вірю в людяність", — додав інший;

"Я в захваті від того, як дві жінки створили команду, аби переконатися, що качки дісталися безпечно", — зауважив наступний юзер.

Дехто навіть впізнав місце події. "Я бачив це з потяга! Було так зворушливо!" — написав один зі свідків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про власницю будинку з Великої Британії, яка поділилася зворушливим відео, на якому зграя диких качок регулярно навідується до її подвір'я в пошуках озера, але його більше немає. "Незвані гості" розчулили мільйони глядачів.

Тим часом у Каліфорнії 71-річний чоловік прокинувся від несподіваного шуму — у його гараж проникли ведмеді. Вони намагалися забратися в машину в пошуках їжі, але господар не розгубився і спробував відігнати непроханих гостей.