Женщина постригла пса у начинающего мастера: результат рассмешил всех (видео)

Пес стал звездой TikTok после того, как его хозяйка поделилась видео с забавной стрижкой, которая стала результатом неудачного первого опыта у грумера.

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Результат превзошел все ожидания и стал вирусным видео в TikTok, которое просмотрели более 11 миллионов пользователей.

Одна неопытная мастерица, видно, недооценила сложность ухода за особо пушистым домашним любимцем. Владелица собаки Пресли Уилсон из Манхэттена, Нью-Йорк, рассказала подробнее об этом забавном случае.

Забавная собачья стрижка

"Это первая неделя работы грумера, поэтому ей не хватало опыта. Она сказала, что у пса слишком много шерсти, чтобы закончить вовремя, поэтому оставила питомца только с выбритой головой", — поделилась Уилсон.

В видео женщина написала: "Вспоминая, как мастерица сдалась, потому что у моей собаки было слишком много шерсти, поэтому она просто оставила его вот так".

Хотя незавершенная прическа собачки продержалась всего одну ночь, Уилсон знала, что интернет оценит этот момент. "На следующее утро ему побрили оставшуюся шерсть, поэтому ему не придется ходить так", — пояснила она.

Эксперты рекомендуют расчесывать представителей этой породы по крайней мере два-три раза в неделю, чтобы предотвратить спутывание и колтуны, чтобы их шерсть оставалась ухоженной.

Пользователи сети шутят

Когда видео стало популярным в TikTok, люди начали делиться своими реакциями на забавную стрижку домашнего любимца.

"Она сделала самую сложную часть (морду/уши) первой", — отметил один зритель;

Другая зрительница пошутила: "Это повод для иска";

Некоторые пользователи также поделились подобным опытом неудачного груминга: "У меня произошло обратное, вернулась собака с огромной головой".

Напомним, ранее Фокус писал, что Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы.

Тем временем в зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд.