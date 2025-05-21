Жінка постригла собаку в майстра-початківця: результат розсмішив усіх (відео)

Пес став зіркою TikTok після того, як його господиня поділилася відео з кумедною стрижкою, яка стала результатом невдалого першого досвіду в грумера.

Related video

Результат перевершив усі очікування та став вірусним відео у TikTok, яке переглянули понад 11 мільйонів користувачів.

Одна недосвідчена майстриня, видно, недооцінила складність догляду за особливо пухнастим домашнім улюбленцем. Власниця собаки Преслі Вілсон з Мангеттена, Нью-Йорк, розповіла детальніше про цей кумедний випадок.

Кумедна собача стрижка

"Це перший тиждень роботи грумера, тому їй бракувало досвіду. Вона сказала, що в пса забагато шерсті, щоб закінчити вчасно, тому залишила вихованця лише з поголеною головою", — поділилася Вілсон.

У відео жінка написала: "Пригадуючи, як майстриня здалася, бо в мого собаки було забагато шерсті, тож вона просто залишила його ось так".

Хоча незавершена зачіска песика протрималася лише одну ніч, Вілсон знала, що інтернет оцінить цей момент. "Наступного ранку йому поголили решту шерсті, тому йому не доведеться ходити так", — пояснила вона.

Експерти рекомендують розчісувати представників цієї породи принаймні два-три рази на тиждень, щоб запобігти сплутуванню та ковтунам, щоб їхня шерсть залишалася доглянутою.

Користувачі мережі жартують

Коли відео стало популярним у TikTok, люди почали ділитися своїми реакціями на кумедну стрижку домашнього улюбленця.

"Вона зробила найскладнішу частину (морду/вуха) першою", — зазначив один глядач;

Інша глядачка пожартувала: "Це привід для позову";

Деякі користувачі також поділилися подібним досвідом невдалого грумінгу: "У мене сталося протилежне, повернувся собака з величезною головою".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.