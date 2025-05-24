Женщина нашла на стоянке старый перстень: самое интересное произошло потом (фото)

Неожиданная находка на стоянке кофейни Starbucks в Уилмингтоне, штат Северная Каролина (США), помогла вернуть законными владельцами семейную реликвию.

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Об этом сообщает телеканал WECT-TV.

Прохожая Лори Рю заметила блестящий предмет на краю стоянки и, подобрав его, обнаружила, что это перстень Вирджинского технологического университета класса, датированный 1938 годом.

"Я просто увидела что-то блестящее в уголке стоянки и подумала: "Это прекрасное кольцо", — рассказала Рю в интервью журналистам.

Поиск законного владельца

Лори решила сохранить находку, надеясь найти владельца. "Я сентиментальный человек и ценю семейные реликвии. Поэтому мне не казалось правильным избавиться от него, продать или отдать кому-то", — пояснила она.

Вооружившись увеличительным стеклом и проявив незаурядные детективные способности, женщина провела онлайн-исследование и смогла установить, что перстень принадлежал выпускнику Вирджинского технологического университета Уоллесу Харсту. К сожалению, он умер несколько лет назад.

Женщина нашла на стоянке перстень 1938 года Фото: YouTube

Дальнейшие поиски помогли Лори выяснить, что у Уоллеса был сын, также Уоллес Харст, который ушел из жизни в 2024 году. В его некрологе, опубликованном в газете Wilmington Star, было фото, на котором он носил это кольцо на пальце.

"Я просто не могла поверить в это", — поделилась Рю своими эмоциями.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю американца с польскими корнями, которому удалось почти невероятное — найти семейную реликвию, которая была скрыта на протяжении многих десятилетий. Отец передал сыну собственноручно нарисованную карту с обозначенным местом клада, а тот пообещал обязательно его отыскать — и сдержал слово.

Также 54-летний Джонатан Нидхем из Великобритании совершил уникальное открытие во время поисков в поле неподалеку Элластона, что в графстве Стаффордшир. Он наткнулся на редкий артефакт — золотую застежку для одежды, возраст которой оценивается в около 3000 лет. Как выяснилось, это одна из всего семи подобных находок на территории Англии.