Жінка знайшла на стоянці старий перстень: найцікавіше сталося потім (фото)

Неочікувана знахідка на стоянці кав'ярні Starbucks у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна (США) допомогла повернути законними власниками родинну реліквію.

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Про це повідомляє телеканал WECT-TV.

Перехожа Лорі Рю помітила блискучий предмет на краю стоянки й, підібравши його, виявила, що це перстень Вірджинського технологічного університету класу, датований 1938 роком.

"Я просто побачила щось блискуче в куточку стоянки й подумала: "Це прекрасний перстень", — розповіла Рю в інтерв'ю журналістам.

Пошук законного власника

Лорі вирішила зберегти знахідку, сподіваючись знайти власника. "Я сентиментальна людина і ціную родинні реліквії. Тому мені не здавалося правильним позбутися його, продати чи віддати комусь", — пояснила вона.

Озброївшись збільшувальним склом та проявивши неабиякі детективні здібності, жінка провела онлайн-дослідження і змогла встановити, що перстень належав випускнику Вірджинського технологічного університету Воллесу Гарсту. На жаль, він помер кілька років тому.

Жінка знайшла на стоянці перстень 1938 року Фото: YouTube

Подальші пошуки допомогли Лорі з'ясувати, що у Воллеса був син, також Воллес Гарст, який пішов із життя у 2024 році. У його некролозі, опублікованому в газеті Wilmington Star, було фото, на якому він носив цей перстень на пальці.

"Я просто не могла повірити в це", — поділилася Рю своїми емоціями.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію американця з польським корінням, якому вдалося майже неймовірне — знайти сімейну реліквію, що була прихована протягом багатьох десятиліть. Батько передав синові власноруч намальовану карту з позначеним місцем скарбу, а той пообіцяв обов’язково його відшукати — і дотримав слова.

Також 54-річний Джонатан Нідхем з Великої Британії здійснив унікальне відкриття під час пошуків у полі неподалік Елластона, що в графстві Стаффордшир. Він натрапив на рідкісний артефакт — золоту застібку для одягу, вік якої оцінюють у близько 3000 років. Як з’ясувалося, це одна з лише семи подібних знахідок на території Англії.