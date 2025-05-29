Жуткая сцена: женщина спутала большого аллигатора без хвоста с собакой (видео)

Аллигатор без хвоста, замеченный на шоссе в штате Луизиана (США), стал поводом для обсуждений. Зоологи предположили как он выжил и что стало причиной его состояния.

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Об этом пишет New York Post.

Необычная встреча произошла 19 мая на шоссе в приходе Плакминс, штат Луизиана (США). Водители были ошеломлены, когда на дорогу вышел аллигатор без хвоста. Животное, казалось, спокойно ковыляло через проезжую часть, не обращая внимания на остановившиеся машины.

Очевидец Эшлин Бартоломью, везшая детей домой с тренировки по бейсболу, первой заметила странного "пешехода".

"Сначала я не могла понять, что это — аллигатор, большая собака или что-то еще", — рассказала она.

Водительница успела затормозить и снять видео, на котором видно, как аллигатор уверенно идет к каналу.

Аллигатор без хвоста, замеченный на шоссе в штате Луизиана Фото: Facebook

Как выяснилось позже, хвост рептилии был полностью оторван, вероятно, в драке с другим аллигатором. По словам зоолога Роберта Менди из зоопарка Одюбон, подобные травмы не редкость среди этих животных.

"Я видел аллигаторов, у которых отсутствовало до 75% хвоста", — отметил он, добавив, что также возможна травма от лодочного винта.

Несмотря на потерю, аллигатор оказался удивительно живучим. Специалисты утверждают, что у этих рептилий феноменальные способности к регенерации: раны быстро заживают, а сами животные адаптируются к новым условиям. Хотя потеря хвоста делает плавание почти невозможным, аллигатор научился выживать иначе.

"Так или иначе, похоже, он выживает", — заключил Менди, подчеркнув силу и выносливость зверя.

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