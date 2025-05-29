Моторошна сцена: жінка сплутала великого алігатора без хвоста із собакою (відео)

Алігатор без хвоста, помічений на шосе в штаті Луїзіана (США), став приводом для обговорень. Зоологи припустили як він вижив і що стало причиною його стану.

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Про це пише New York Post.

Незвичайна зустріч сталася 19 травня на шосе в парафії Плакмін, штат Луїзіана (США). Водії були приголомшені, коли на дорогу вийшов алігатор без хвоста. Тварина, здавалося, спокійно шкандибала через проїжджу частину, не звертаючи уваги на машини, що зупинилися.

Очевидець Ешлін Бартолом'ю, яка везла дітей додому з тренування з бейсболу, першою помітила дивного "пішохода".

"Спочатку я не могла зрозуміти, що це — алігатор, великий собака чи щось іще", — розповіла вона.

Водійка встигла загальмувати і зняти відео, на якому видно, як алігатор впевнено йде до каналу.

Алігатор без хвоста, помічений на шосе в штаті Луїзіана Фото: Facebook

Як з'ясувалося пізніше, хвіст рептилії було повністю відірвано, ймовірно, у бійці з іншим алігатором. За словами зоолога Роберта Менді із зоопарку Одюбон, подібні травми не рідкість серед цих тварин.

"Я бачив алігаторів, у яких було відсутнє до 75% хвоста", — зазначив він, додавши, що також можлива травма від човнового гвинта.

Попри втрату, алігатор виявився напрочуд живучим. Фахівці стверджують, що ці рептилії мають феноменальні здібності до регенерації: рани швидко загоюються, а самі тварини адаптуються до нових умов. Хоча втрата хвоста робить плавання майже неможливим, алігатор навчився виживати інакше.

"Так чи інакше, схоже, він виживає", — підсумував Менді, підкресливши силу і витривалість звіра.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.