Легенда подтвердилась: под замком нашли сундук из прошлого века, что там было (фото)
В Австрии под замком найден таинственный сундук с документами 80-летней давности, который подтвердил военную легенду о спасении 10 тысяч венгерских солдат от советского плена.
Об этом пишет издание Need To Know.
Венгерский военный историк Иштван Себеньи сделал сенсационную находку в окрестностях замка возле города Хааг, что в Австрии. С помощью металлоискателя он обнаружил деревянный сундук, закопанный в земле почти 80 лет назад — во время Второй мировой войны.
Реликвии в сундуке
В ящике содержались уникальные документы — дневники, приказы и отчеты о ситуации с последних дней войны. Находка подтвердила давнюю военную легенду о спасении венгерских военнослужащих от советского плена. "Находка была сделана почти ровно через 80 лет после окончания войны и подтверждает древнюю легенду", — сообщил Лукаш Михлмайр, мэр Хаага.
По его словам, около 10 тысяч венгерских солдат были в опасности в конце войны. Им грозил советский плен и возможное заключение в Сибири.
"Благодаря дружбе между венгерским полковником Маланотти и американским генералом Паттоном дивизии было разрешено сдаться американцам в мае 1945 года через электростанцию в Эрнстхофене. Таким образом они избежали советского плена", — пояснил мэр.
Листы отреставрируют
Открытие стало возможным благодаря письму 77-летней давности, которое привело историка к месту поисков. Теперь уникальные документы будут отреставрированы, оцифрованы и переданы в архив для сохранения исторического наследия.
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