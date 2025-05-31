Легенда підтвердилась: під замком знайшли скриню з минулого століття, що там було (фото)
В Австрії під замком знайдено таємничу скриню з документами 80-річної давнини, яка підтвердила військову легенду про порятунок 10 тисяч угорських солдатів від радянського полону.
Про це пише видання Need To Know.
Угорський військовий історик Іштван Себеньї зробив сенсаційну знахідку в околицях замку біля міста Хааг, що в Австрії. За допомогою металошукача він виявив дерев'яну скриню, закопану в землі майже 80 років тому — під час Другої світової війни.
Реліквії у скрині
У скриньці містилися унікальні документи — щоденники, накази та звіти про ситуацію з останніх днів війни. Знахідка підтвердила давню військову легенду про порятунок угорських військовослужбовців від радянського полону. "Знахідка була зроблена майже рівно через 80 років після закінчення війни й підтверджує давню легенду", — повідомив Лукаш Míхлмайр, мер Хаага.
За його словами, близько 10 тисяч угорських солдатів були в небезпеці наприкінці війни. Їм загрожував радянський полон і можливе ув'язнення в Сибіру.
"Завдяки дружбі між угорським полковником Маланотті та американським генералом Паттоном дивізії було дозволено здатися американцям у травні 1945 року через електростанцію в Ернстгофені. Таким чином вони уникли радянського полону", — пояснив мер.
Листи відреставрують
Відкриття стало можливим завдяки листу 77-річної давнини, який привів історика до місця пошуків. Тепер унікальні документи будуть відреставровані, оцифровані та передані до архіву для збереження історичної спадщини.
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