В Австрії під замком знайдено таємничу скриню з документами 80-річної давнини, яка підтвердила військову легенду про порятунок 10 тисяч угорських солдатів від радянського полону.

Про це пише видання Need To Know.

Угорський військовий історик Іштван Себеньї зробив сенсаційну знахідку в околицях замку біля міста Хааг, що в Австрії. За допомогою металошукача він виявив дерев'яну скриню, закопану в землі майже 80 років тому — під час Другої світової війни.

Реліквії у скрині

У скриньці містилися унікальні документи — щоденники, накази та звіти про ситуацію з останніх днів війни. Знахідка підтвердила давню військову легенду про порятунок угорських військовослужбовців від радянського полону. "Знахідка була зроблена майже рівно через 80 років після закінчення війни й підтверджує давню легенду", — повідомив Лукаш Míхлмайр, мер Хаага.

Історик знайшов документи, що підтвердили військову легенду про генерала Паттона Фото: Need to Know

За його словами, близько 10 тисяч угорських солдатів були в небезпеці наприкінці війни. Їм загрожував радянський полон і можливе ув'язнення в Сибіру.

"Завдяки дружбі між угорським полковником Маланотті та американським генералом Паттоном дивізії було дозволено здатися американцям у травні 1945 року через електростанцію в Ернстгофені. Таким чином вони уникли радянського полону", — пояснив мер.

Листи відреставрують

Відкриття стало можливим завдяки листу 77-річної давнини, який привів історика до місця пошуків. Тепер унікальні документи будуть відреставровані, оцифровані та передані до архіву для збереження історичної спадщини.

У скриньці містилися унікальні документи Фото: Need to Know

