За ночь кошки изменили окрас: мужчина показал странное преображение питомцев (фото)

Проснувшись утром, владелец двух котов с ужасом увидел, что их мордочки стали ярко-желтыми. Оказалось, что за этим стоит смертельно опасное растение, часто встречающееся в букетах.

Related video

Пост на Reddit стал вирусным после того, как обеспокоенный владелец рассказал, как его две рыжие кошки за одну ночь покрылись желтыми пятнами. Причина оказалась не только неожиданной, но и потенциально смертельно опасной.

Пользователь под ником u/vvleo поделился своей тревогой в сабреддите r/CatHelp, рассказав, что проснулся и обнаружил, что мордочки и шеи обеих его кошек стали ярко-желтыми. Подстилка одной из кошек также была окрашена в желтый цвет. Пост быстро собрал более 21 тысячи лайков и вызвал бурное обсуждение.

"У нас в доме два букета, один стоит уже неделю, а второй — новый. Не знаю, может ли он быть причиной. Это опасно?" — написал автор поста.

На фото, приложенных к публикации, видны обе кошки с характерными желтыми пятнами, а также снимки букетов — в одном из них заметно присутствие лилий.

По словам ветеринарного врача Мэгги Плейсер, наиболее вероятной причиной окрашивания стала пыльца лилий Фото: Reddit Кошки получили медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеют Фото: Reddit

Что говорят эксперты

По словам ветеринарного врача Мэгги Плейсер, наиболее вероятной причиной окрашивания стала пыльца лилий — одного из самых токсичных для кошек растений.

"Даже кратковременный контакт с лилиями может вызвать острую почечную недостаточность и смерть в течение нескольких дней", — пояснила Плейсер.

Даже если цветы стоят в доме давно, кошки могут внезапно заинтересоваться ими. И если одна из них подошла к букету, вторая могла последовать ее примеру.

Плейсер подчеркнула: при малейших признаках контакта с лилиями нужно немедленно обращаться к ветеринару. Растения рода Lilium и Hemerocallis особенно опасны и могут вызвать токсикоз лилий — тяжелое и потенциально смертельное состояние.

По мнению эксперта, даже если цветы стоят в доме давно, кошки могут внезапно заинтересоваться ими Фото: Reddit

Реакция Reddit

Пост моментально заполнился комментариями с тревожными предупреждениями и советами:

"Лилии смертельно опасны. Срочно к ветеринару";

"Я работаю в клинике и каждый праздник вижу десятки случаев отравления лилиями. Это ужасно";

"Пожалуйста, обновите пост, как только вернетесь от врача. Мы все переживаем за котиков".

Хорошие новости

Позже владелец обновил пост и сообщил, что кошки получили медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеют. Им ввели жидкости для вывода токсинов, и на следующий день их ждет повторный осмотр.

"Это был тревожный опыт, но я многое из него извлек. Я люблю своих кошек и всегда старался быть хорошим хозяином", — написал автор.

Он также поблагодарил всех за поддержку и пообещал быть более внимательным в будущем, особенно при выборе цветов для дома.

Ранее Фокус сообщал, что на видео засняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе. Ролик, в котором собака бойкотирует ночевку в палатке, стал вирусным. Пес по кличке Пабло просто решил выбрать теплый салон авто и стал героем соцсетей.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.