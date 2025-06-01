За ніч кішки змінили забарвлення: чоловік показав дивне перетворення улюбленців (фото)

Прокинувшись вранці, власник двох котів з жахом побачив, що їхні мордочки стали яскраво-жовтими. Виявилося, що за цим стоїть смертельно небезпечна рослина, яка часто зустрічається в букетах.

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Пост на Reddit став вірусним після того, як стурбований власник розповів, як його дві руді кішки за одну ніч вкрилися жовтими плямами. Причина виявилася не тільки несподіваною, а й потенційно смертельно небезпечною.

Користувач під ніком u/vvleo поділився своєю тривогою в сабреддиті r/CatHelp, розповівши, що прокинувся і виявив, що мордочки і шиї обох його кішок стали яскраво-жовтими. Підстилка однієї з кішок також була пофарбована в жовтий колір. Пост швидко зібрав понад 21 тисячу лайків і викликав бурхливе обговорення.

"У нас у будинку два букети, один стоїть уже тиждень, а другий — новий. Не знаю, чи може він бути причиною. Це небезпечно?" — написав автор поста.

На фото, доданих до публікації, видно обидві кішки з характерними жовтими плямами, а також знімки букетів — в одному з них помітна присутність лілій.

За словами ветеринарного лікаря Меггі Плейсер, найімовірнішою причиною фарбування став пилок лілій Фото: Reddit Кішки отримали медичну допомогу і, як очікується, повністю одужають Фото: Reddit

Що кажуть експерти

За словами ветеринарного лікаря Меггі Плейсер, найімовірнішою причиною забарвлення став пилок лілій — однієї з найтоксичніших для кішок рослин.

"Навіть короткочасний контакт із ліліями може спричинити гостру ниркову недостатність і смерть протягом кількох днів", — пояснила Плейсер.

Навіть якщо квіти стоять у будинку давно, кішки можуть раптово зацікавитися ними. І якщо одна з них підійшла до букета, друга могла наслідувати її приклад.

Плейсер підкреслила: за найменших ознак контакту з ліліями потрібно негайно звертатися до ветеринара. Рослини роду Lilium і Hemerocallis особливо небезпечні й можуть викликати токсикоз лілій — важкий і потенційно смертельний стан.

На думку експерта, навіть якщо квіти стоять у будинку давно, кішки можуть раптово зацікавитися ними Фото: Reddit

Реакція Reddit

Пост моментально заповнився коментарями з тривожними попередженнями й порадами:

"Лілії смертельно небезпечні. Терміново до ветеринара";

"Я працюю в клініці й кожне свято бачу десятки випадків отруєння ліліями. Це жахливо";

"Будь ласка, оновіть пост, щойно повернетеся від лікаря. Ми всі переживаємо за котиків".

Хороші новини

Пізніше власник оновив пост і повідомив, що кішки отримали медичну допомогу і, як очікується, повністю одужають. Їм ввели рідини для виведення токсинів, і наступного дня на них чекає повторний огляд.

"Це був тривожний досвід, але я багато чого з нього витягнув. Я люблю своїх кішок і завжди намагався бути хорошим господарем", — написав автор.

Він також подякував усім за підтримку і пообіцяв бути більш уважним у майбутньому, особливо під час вибору квітів для дому.

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