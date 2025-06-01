За ніч кішки змінили забарвлення: чоловік показав дивне перетворення улюбленців (фото)
Прокинувшись вранці, власник двох котів з жахом побачив, що їхні мордочки стали яскраво-жовтими. Виявилося, що за цим стоїть смертельно небезпечна рослина, яка часто зустрічається в букетах.
Пост на Reddit став вірусним після того, як стурбований власник розповів, як його дві руді кішки за одну ніч вкрилися жовтими плямами. Причина виявилася не тільки несподіваною, а й потенційно смертельно небезпечною.
Користувач під ніком u/vvleo поділився своєю тривогою в сабреддиті r/CatHelp, розповівши, що прокинувся і виявив, що мордочки і шиї обох його кішок стали яскраво-жовтими. Підстилка однієї з кішок також була пофарбована в жовтий колір. Пост швидко зібрав понад 21 тисячу лайків і викликав бурхливе обговорення.
"У нас у будинку два букети, один стоїть уже тиждень, а другий — новий. Не знаю, чи може він бути причиною. Це небезпечно?" — написав автор поста.
На фото, доданих до публікації, видно обидві кішки з характерними жовтими плямами, а також знімки букетів — в одному з них помітна присутність лілій.
Що кажуть експерти
За словами ветеринарного лікаря Меггі Плейсер, найімовірнішою причиною забарвлення став пилок лілій — однієї з найтоксичніших для кішок рослин.
"Навіть короткочасний контакт із ліліями може спричинити гостру ниркову недостатність і смерть протягом кількох днів", — пояснила Плейсер.
Навіть якщо квіти стоять у будинку давно, кішки можуть раптово зацікавитися ними. І якщо одна з них підійшла до букета, друга могла наслідувати її приклад.
Плейсер підкреслила: за найменших ознак контакту з ліліями потрібно негайно звертатися до ветеринара. Рослини роду Lilium і Hemerocallis особливо небезпечні й можуть викликати токсикоз лілій — важкий і потенційно смертельний стан.
Реакція Reddit
Пост моментально заповнився коментарями з тривожними попередженнями й порадами:
- "Лілії смертельно небезпечні. Терміново до ветеринара";
- "Я працюю в клініці й кожне свято бачу десятки випадків отруєння ліліями. Це жахливо";
- "Будь ласка, оновіть пост, щойно повернетеся від лікаря. Ми всі переживаємо за котиків".
Хороші новини
Пізніше власник оновив пост і повідомив, що кішки отримали медичну допомогу і, як очікується, повністю одужають. Їм ввели рідини для виведення токсинів, і наступного дня на них чекає повторний огляд.
"Це був тривожний досвід, але я багато чого з нього витягнув. Я люблю своїх кішок і завжди намагався бути хорошим господарем", — написав автор.
Він також подякував усім за підтримку і пообіцяв бути більш уважним у майбутньому, особливо під час вибору квітів для дому.
Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.
Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.