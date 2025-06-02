59-летняя женщина после десятилетий отказалась от ботокса, а потом показала свое лицо (фото)

Блогерша Элоиза Андерсон из Атланты, США, спровоцировала масштабную дискуссию в соцсетях, показав свое лицо без ботокса после многих лет проведения таких процедур, а затем объявила, что снова возвращается к инъекциям.

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Видео женщины, которая вводит себе ботокс с 30 лет, набрало 3,7 миллиона просмотров в TikTok и спровоцировало споры об эстетической медицине среди женщин после 50 лет.

Недавно американская блогерша решила задокументировать свой опыт после восьмимесячного перерыва в процедурах.

"Это было спонтанное решение. Зная, что завтра мне сделают инъекцию, возникла идея поговорить о том, почему возвращаюсь к ботоксу. Подумала, что это интересно зафиксировать в моем возрасте", — рассказала Андерсон.

Лицо изменилось

В кадре она показала изменения на своем лице: заметные морщины вокруг глаз, "зайчиковые линии" на носу и вертикальные линии между бровями. Элоиза объяснила, что прекратила процедуры, так как считает их менее эффективными, но спустя восемь месяцев крайне не довольна состоянием кожи.

59-летняя Элоиза показала лицо без ботокса Фото: TikTok

"Мне не нравилось, как выглядели морщины под глазами. Кожа становилась неровной, макияж осыпался. Так что я пополнила запасы! Поскольку работаю в нише моды и ухода за кожей, обязана быть на высоте. Я не пытаюсь остановить старение, потому что это невозможно, но почему не вмешаться, если есть возможности?" — объяснила свою позицию Андерсон.

Критика от зрителей

Ее видео вызвало волну критики, что удивило автора. "Я не ожидала такой бури. Никого не просила помогать мне в принятии решения! Печально, когда женщины издеваются над другими женщинами еще и вокруг такой чувствительной темы старения", — ответила она скептикам и добавила, что решение не делать процедуры — это "не признак честности", а решение их делать — "не тщеславие, а личный выбор".

Многие пользователи TikTok поддержали Андерсон. "После инъекции ваш лоб выглядит великолепно! Вам это пошло на пользу", — написала одна из участниц обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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