59-летняя женщина после десятилетий отказалась от ботокса, а потом показала свое лицо (фото)
Блогерша Элоиза Андерсон из Атланты, США, спровоцировала масштабную дискуссию в соцсетях, показав свое лицо без ботокса после многих лет проведения таких процедур, а затем объявила, что снова возвращается к инъекциям.
Видео женщины, которая вводит себе ботокс с 30 лет, набрало 3,7 миллиона просмотров в TikTok и спровоцировало споры об эстетической медицине среди женщин после 50 лет.
Недавно американская блогерша решила задокументировать свой опыт после восьмимесячного перерыва в процедурах.
"Это было спонтанное решение. Зная, что завтра мне сделают инъекцию, возникла идея поговорить о том, почему возвращаюсь к ботоксу. Подумала, что это интересно зафиксировать в моем возрасте", — рассказала Андерсон.
Лицо изменилось
В кадре она показала изменения на своем лице: заметные морщины вокруг глаз, "зайчиковые линии" на носу и вертикальные линии между бровями. Элоиза объяснила, что прекратила процедуры, так как считает их менее эффективными, но спустя восемь месяцев крайне не довольна состоянием кожи.
"Мне не нравилось, как выглядели морщины под глазами. Кожа становилась неровной, макияж осыпался. Так что я пополнила запасы! Поскольку работаю в нише моды и ухода за кожей, обязана быть на высоте. Я не пытаюсь остановить старение, потому что это невозможно, но почему не вмешаться, если есть возможности?" — объяснила свою позицию Андерсон.
Критика от зрителей
Ее видео вызвало волну критики, что удивило автора. "Я не ожидала такой бури. Никого не просила помогать мне в принятии решения! Печально, когда женщины издеваются над другими женщинами еще и вокруг такой чувствительной темы старения", — ответила она скептикам и добавила, что решение не делать процедуры — это "не признак честности", а решение их делать — "не тщеславие, а личный выбор".
Многие пользователи TikTok поддержали Андерсон. "После инъекции ваш лоб выглядит великолепно! Вам это пошло на пользу", — написала одна из участниц обсуждения.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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