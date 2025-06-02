59-річна жінка після десятиліть відмовилася від ботоксу, а потім показала своє обличчя (фото)

Блогерка Елоїза Андерсон з Атланти, США, викликала масштабну дискусію в соцмережах, показавши своє обличчя без ботоксу після багатьох років проведення таких процедур, а потім оголосивши, що знову повертається до ін'єкцій.

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Відео жінки, яка вводить собі ботокс з 30 років, набрало 3,7 мільйона переглядів у TikTok та спровокувало суперечки про естетичну медицину серед жінок після 50.

Нещодавно американська блогерка вирішила задокументувати свій досвід після восьмимісячної перерви в процедурах.

"Це було спонтанне рішення. Знаючи, що завтра мені зроблять ін'єкцію, виникла ідея поговорити про те, чому повертаюся до ботоксу. Подумала, що це цікаво зафіксувати у моєму віці", — розповіла Андерсон.

Обличчя змінилося

У кадрі вона показала зміни на своєму обличчі: помітні зморшки навколо очей, "зайчикові лінії" на носі та вертикальні лінії між бровами. Елоїза пояснила, що припинила процедури, бо вважає їх менш ефективними, але через вісім місяців вкрай не задоволена станом шкіри.

59-річна Елоїза показала обличчя без ботоксу Фото: TikTok

"Мені не подобалося, який вигляд мали зморшки під очима. Шкіра ставала нерівною, макіяж обсипався. Тож я поповнила запаси! Оскільки працюю в ніші моди та догляду за шкірою, зобов'язана бути на висоті. Я не намагаюся зупинити старіння, бо це неможливо, але чому не втрутитися, якщо є можливості?" — пояснила свою позицію Андерсон.

Критика від глядачів

Її відео викликало хвилю критики, що здивувало авторку. "Я не очікувала такої бурі. Нікого не просила допомагати мені у прийнятті рішення! Сумно, коли жінки знущаються з інших жінок ще й навколо такої чутливої теми старіння", — відповіла вона скептикам й додала, що рішення не робити процедури — це "не ознака чесності", а рішення їх робити — "не марнославство, а особистий вибір".

Багато користувачів TikTok підтримали Андерсон. "Після ін'єкції ваш лоб має чудовий вигляд! Вам це пішло на користь", — написала одна з учасниць обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

33-річна британка Анжела Хатчінсон з юності соромилася свого подвійного підборіддя. Попри значну втрату ваги в дорослому віці, ця особливість залишалася без змін. У результаті Анжела вирішила вдатися до пластичної хірургії — і, за її словами, анітрохи про це не жалкує.

Тим часом японська інфлюенсерка Хірасе Аірі кардинально трансформувала свою зовнішність після серії пластичних операцій, які загалом коштували понад 20 мільйонів ієн (приблизно 140 тисяч доларів США). Користувачі соцмереж зауважують, що зміни настільки разючі, що створюється враження, ніби це зовсім інша людина.

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