Девушки в шоке: мужчины устраивают "финансовые ловушки" на первых свиданиях

Мужчины все чаще прибегают к необычным "тестам" на первых свиданиях, пытаясь выяснить, не встречаются ли они с охотницами за деньгами. Женщины рассказывают, как такие проверки оборачиваются унижением и разочарованием.

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На просторах популярного форума Reddit всплыла история, которая вызвала бурные обсуждения среди пользователей.

Девушки решили поделиться странными и порой унизительными способами, которыми мужчины пытаются выяснить, не являются ли их спутницы "охотницами за деньгами".

29-летняя женщина рассказала, что ее поведение на свидании подвергли своеобразной "проверке". Мужчина, с которым ее познакомил общий друг, в конце ужина на сумму 100 долларов (4 100 гривен) вручил ей чек и попросил оплатить весь счет. Это было не потому, что у него не было денег — это был тест.

Когда девушка, ошеломленная, все же согласилась, он с улыбкой сообщил: "Поздравляю, ты прошла тест. Ты не золотоискательница". Женщина призналась, что была потрясена не столько суммой, сколько самим фактом манипуляции. Она сказала, что не обязана доказывать свою честность малознакомому человеку и не собирается проходить чьи-то личные "испытания".

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Это не единственный случай. Другая женщина рассказала, что ее потенциальный партнер представился плотником с низкой зарплатой, чтобы проверить ее реакцию. Позже он признался, что солгал.

Комментаторы поддержали девушек, отметив, что такое поведение является тревожным знаком.

"Это был не тест на жадность, а проверка, насколько сильно можно тебя не уважать";

"Если он так начинает отношения, дальше будет только хуже";

"Отличное начало: обман и недоверие. Звучит как крепкий фундамент для отношений";

"Если ты выбираешь "бедного плотника" как прикрытие — то ты просто сноб и лицемер".

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