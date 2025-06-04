Дівчата в шоці: чоловіки влаштовують "фінансові пастки" на перших побаченнях

Чоловіки все частіше вдаються до незвичайних "тестів" на перших побаченнях, намагаючись з'ясувати, чи не зустрічаються вони з мисливицями за грошима. Жінки розповідають, як такі перевірки обертаються приниженням і розчаруванням.

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На просторах популярного форуму Reddit спливла історія, яка викликала бурхливі обговорення серед користувачів.

Дівчата вирішили поділитися дивними і часом принизливими способами, якими чоловіки намагаються з'ясувати, чи не є їхні супутниці "мисливицями за грошима".

29-річна жінка розповіла, що її поведінку на побаченні піддали своєрідній "перевірці". Чоловік, з яким її познайомив спільний друг, наприкінці вечері на суму 100 доларів (4 100 гривень) вручив їй чек і попросив оплатити весь рахунок. Це було не тому, що в нього не було грошей — це був тест.

Коли дівчина, приголомшена, все ж таки погодилася, він з усмішкою повідомив: "Вітаю, ти пройшла тест. Ти не золотошукачка". Жінка зізналася, що була вражена не стільки сумою, скільки самим фактом маніпуляції. Вона сказала, що не зобов'язана доводити свою чесність малознайомій людині і не збирається проходити чиїсь особисті "випробування".

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Це не єдиний випадок. Інша жінка розповіла, що її потенційний партнер представився теслею з низькою зарплатою, щоб перевірити її реакцію. Пізніше він зізнався, що збрехав.

Коментатори підтримали дівчат, зазначивши, що така поведінка є тривожним знаком.

"Це був не тест на жадібність, а перевірка, наскільки сильно можна тебе не поважати";

"Якщо він так починає стосунки, далі буде тільки гірше";

"Чудовий початок: обман і недовіра. Звучить як міцний фундамент для стосунків";

"Якщо ти вибираєш "бідного тесляра" як прикриття — то ти просто сноб і лицемір".

Раніше Фокус повідомляв, що подруга нареченої втекла з весілля через обтисле вбрання. Свідок розповіла про те, як відмовилася брати участь у заході, дізнавшись, що її обрали через фігуру, а не через дружбу. Користувачі соцмереж підтримали її рішення.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.