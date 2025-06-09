Женщина уронила в океан кольцо стоимостью $10 тысяч: что она делала дальше (фото)

Обычный пляжный отдых превратился в настоящее приключение для 32-летней Сары Моун из Миссури, США. Женщина провела несколько часов под водой, чтобы найти драгоценное украшение, которое ей подарил любимый.

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Медсестра из Миссури случайно уронила обручальное кольцо стоимостью $10 тысяч в водах Атлантического океана у побережья Флориды. Женщина чудом нашла свое украшение на дне спустя несколько часов поисков.

По словам Моун, инцидент произошел 31 мая во время семейного путешествия в Лодердейл. Американка потеряла кольцо, когда ныряла с маской к коралловому рифу. "Я забыла, что оно было на моем пальце с самого утра, когда мы вышли позавтракать", — рассказала женщина изданию Newsweek.

Обручальное кольцо имеет особое значение

Для Сары кольцо имеет особое значение, ведь его подарил любимый, который работал на нескольких работах, включая ферму. "Кольцо стоит около $10 тысяч, но для меня это прежде всего память", — отметила медсестра.

Женщина решила не сдаваться и начала собственную поисковую операцию. Вооружившись маской, трубкой и камерой GoPro, она провела несколько часов в воде, пытаясь восстановить свой маршрут к коралловому рифу, который находился примерно в 100 метрах от берега.

Женщине удалось найти свое кольцо Фото: TikTok

"Я сохраняла спокойствие и старалась не паниковать. У меня было определенное понимание, где именно я потеряла кольцо", — рассказывает Сара.

Украшение удалось найти

Это удивительно, но женщине удалось найти украшение. "Я устала, но не сдалась", — вспоминает она.

В кадре можно увидеть, как Сара ныряет под волны, а потом вдруг выныривает с обручальным кольцом в руке. "Боже мой! Я нашла его, не могу поверить!", — восклицает она, надевая кольцо обратно на палец.

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Женщине, которая после ссоры с мужем выбросила в океан свое обручальное кольцо.

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