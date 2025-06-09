Жінка впустила в океан обручку вартістю $10 тисяч: що вона робила далі (фото)

Звичайний пляжний відпочинок перетворився на справжню пригоду для 32-річної Сари Моун з Міссурі, США. Жінка провела кілька годин під водою, щоб знайти дорогоцінну прикрасу, яку їй подарував коханий.

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Це відео зібрало понад 6,8 мільйона переглядів у TikTok.

Медсестра з Міссурі випадково впустила обручку вартістю $10 тисяч у водах Атлантичного океану біля узбережжя Флориди. Жінка дивом знайшла свою прикрасу на дні через кілька годин пошуків.

За словами Моун, інцидент стався 31 травня під час сімейної подорожі до Лодердейла. Американка загубила каблучку, коли пірнала з маскою до коралового рифу. "Я забула, що вона була на моєму пальці з самого ранку, коли ми вийшли поснідати", — розповіла жінка виданню Newsweek.

Обручка має особливе значення

Для Сари обручка має особливе значення, адже її подарував коханий, який працював на кількох роботах, включаючи ферму. "Каблучка коштує близько $10 тисяч, але для мене це передусім пам’ять", — зазначила медсестра.

Жінка вирішила не здаватися і розпочала власну пошукову операцію. Озброївшись маскою, трубкою та камерою GoPro, вона провела кілька годин у воді, намагаючись відновити свій маршрут до коралового рифу, який знаходився приблизно за 100 метрів від берега.

Жінці вдалось знайти свою каблучку Фото: TikTok

"Я зберігала спокій і намагалася не панікувати. У мене було певне розуміння, де саме я загубила каблучку", — розповідає Сара.

Прикрасу вдалось знайти

Це дивовижно, але жінці вдалося знайти прикрасу. "Я втомилася, але не здалася", — згадує вона.

У кадрі можна побачити, як Сара пірнає під хвилі, а потім раптом виринає з обручкою в руці. "Боже мій! Я знайшла її, не можу повірити!", — вигукує вона, одягаючи каблучку назад на палець.

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