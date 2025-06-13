"Не может быть": пассажир в самолете показал, что произошло с нашей планетой (видео)

Американский штат Флорида переживает самую большую засуху за последние десять лет. Уникальная экосистема Эверглейдс постепенно превращается из оазиса в коричневую пустыню.

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Видео, снятое с борта самолета, шокировало пользователей сети. Они были поражены масштабами экологической катастрофы: с высоты птичьего полета видно, что огромные участки ландшафта, где раньше была вода, теперь полностью высохли.

"Пролетая над Эверглейдс во Флориде, сердце разрывается. Здесь все должно быть зеленым и полным воды", — написал автор видео. В комментариях один из участников обсуждения прокомментировал увиденное в кадре: "Не может быть".

Ситуация ухудшается

По словам Айзека Лонгли, старшего метеоролога AccuWeather, это самая суровая засуха в штате с 2012 года. Причина — критическая нехватка осадков в течение сухого сезона, который длится с конца октября до начала мая. Ассоциация национальных парков Флориды назвала 2025 год 13-м самым сухим за последние 131 год наблюдений.

В частности, в Национальном парке Эверглейдс засохло большинство куполов кипарисов. Тропы для лодок, обычно заполненных водой, превратились в пешеходные дорожки с известняком. Засуха вызвала и лесные пожары в 21 округе Флориды. Так, в марте стихия охватила 27 тысяч акров, нарушив сообщение с Флорида-Кис.

Вся фауна скапливается возле остатков воды, что приводит к цветению водорослей, недостатку кислорода и массовой гибели рыбы. Туристические туры пока не организовывают.

Критические условия

Несмотря на начало сезона дождей в мае, погодные условия остаются критическими для выживания растений и зверей. Эксперты прогнозируют продолжение засухи как минимум до конца июня.

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