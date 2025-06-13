"Не може бути": пасажир у літаку показав, що сталося з нашою планетою (відео)

Американський штат Флорида переживає найбільшу посуху за останні десять років. Унікальна екосистема Еверглейдс поступово перетворюється з оазису на коричневу пустелю.

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Відео, зняте з борта літака, шокувало користувачів мережі. Вони були вражені масштабами екологічної катастрофи: з висоти пташиного польоту видно, що величезні ділянки ландшафту, де раніше була вода, тепер повністю висохли.

"Пролітаючи над Еверглейдс у Флориді, серце розривається. Тут все має бути зеленим і сповненим води", — написав автор відео. У коментарях один з учасників обговорення прокоментував побачене у кадрі: "Не може бути".

Ситуація погіршується

За словами Айзека Лонглі, старшого метеоролога AccuWeather, це найсуворіша посуха в штаті з 2012 року. Причина — критична нестача опадів протягом сухого сезону, що триває з кінця жовтня до початку травня. Асоціація національних парків Флориди назвала 2025 рік 13-м найсухішим за останні 131 рік спостережень.

Зокрема, у Національному парку Еверглейдс засохла більшість куполів кипарисів. Стежки для човнів, зазвичай заповнених водою, перетворилися на пішохідні доріжки з вапняком. Посуха спричинила й лісові пожежі у 21 окрузі Флориди. Так, у березні стихія охопила 27 тисяч акрів, порушивши сполучення з Флорида-Кіс.

Вся фауна скупчується біля залишків води, що призводить до цвітіння водоростей, нестачі кисню та масової загибелі риби. Туристичні тури наразі не організовують.

Критичні умови

Попри початок сезону дощів у травні, погодні умови залишаються критичними для виживання рослин та звірів. Експерти прогнозують продовження посухи щонайменше до кінця червня.

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