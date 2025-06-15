Рыбе с человеческим лицом понадобилась охрана: что стало причиной (видео)

Владелец карпа кои из Лидса отказался продать свою рыбу с отметинами, напоминающими человеческое лицо, за более чем 7000 фунтов (примерно 392 тысяч гривен) и усилил охрану после всплеска интереса со стороны поклонников.

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В Лидсе (Великобритания) живет рыба, которую уже называют не иначе как "бесценной", и дело не в редком виде, а в ее уникальной внешности. Об этом пишет What's The Jam.

Карп кои по кличке Боб, чье лицо напоминает человеческое, стал настоящей знаменитостью. Его владелец, 49-летний ландшафтный дизайнер Малкольм Поусон, рассказал, что рыбу хотят увидеть люди со всего мира, а некоторые даже пытались купить его за внушительную сумму — более 7000 фунтов стерлингов (примерно 392 тысяч гривен). Но Малкольм наотрез отказался.

"Я никогда его не продам. Он часть нашей семьи уже четыре года", — говорит он.

Боб изначально стоил всего 150 фунтов (примерно 8420 гривен), но его необычные черные отметины на белоснежной голове формируют нечто похожее на глаза, нос и рот, что делает его неотразимым для посетителей и потенциальных покупателей.

Из-за неожиданной славы и наплыва желающих взглянуть на карпа с человеческим лицом, Малкольм усилил меры безопасности. Он установил три камеры наблюдения, заднюю калитку и оборудовал Бобу новый пруд стоимостью более 2000 фунтов (примерно 112 тысяч гривен).

"Важно, чтобы приходили только те, кто не попытается ущипнуть Боба", — с улыбкой поясняет хозяин.

Мужчина установил три камеры наблюдения, заднюю калитку и оборудовал Бобу новый пруд Фото: Jam Press

Сейчас британец планирует заняться разведением карпов и надеется, что в будущем удастся вывести еще одного, возможно, даже более выразительного, чем Боб.

Комментарии пользователей в TikTok:

"Я бы тоже не продал. Он как питомец, член семьи. Разве таких меняют на деньги?";

"Неудивительно, что его охраняют камерами! Рыба выглядит как герой мультфильма";

"Сначала думал — фейк, но это реально жутко и мило одновременно. Удачи тебе, Боб";

"А можно к нему в гости? Обещаю не щипать".

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