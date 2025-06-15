Рибі з людським обличчям знадобилася охорона: що стало причиною (відео)

Власник коропа коі з Лідса відмовився продати свою рибу з відмітинами, що нагадують людське обличчя, за понад 7000 фунтів (приблизно 392 тисячі гривень) і посилив охорону після сплеску інтересу з боку шанувальників.

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У Лідсі (Велика Британія) живе риба, яку вже називають не інакше як "безцінною", і справа не в рідкісному виді, а в її унікальній зовнішності. Про це пише What's The Jam.

Короп коі на прізвисько Боб, чиє обличчя нагадує людське, став справжньою знаменитістю. Його власник, 49-річний ландшафтний дизайнер Малкольм Поусон, розповів, що рибу хочуть побачити люди з усього світу, а дехто навіть намагався купити його за значну суму — понад 7000 фунтів стерлінгів (приблизно 392 тисячі гривень). Але Малкольм навідріз відмовився.

"Я ніколи його не продам. Він частина нашої сім'ї вже чотири роки", — каже він.

Боб спочатку коштував лише 150 фунтів (приблизно 8420 гривень), але його незвичайні чорні відмітини на білосніжній голові формують щось схоже на очі, ніс і рот, що робить його чарівним для відвідувачів і потенційних покупців.

Через несподівану славу і наплив охочих поглянути на коропа з людським обличчям, Малкольм посилив заходи безпеки. Він встановив три камери спостереження, задню хвіртку й обладнав Бобу новий ставок вартістю понад 2000 фунтів (приблизно 112 тисяч гривень).

"Важливо, щоб приходили тільки ті, хто не спробує вщипнути Боба", — з усмішкою пояснює господар.

Чоловік встановив три камери спостереження, задню хвіртку і обладнав Бобу новий ставок Фото: Jam Press

Зараз британець планує зайнятися розведенням коропів і сподівається, що в майбутньому вдасться вивести ще одного, можливо, навіть більш виразного, ніж Боб.

Коментарі користувачів у TikTok:

"Я б теж не продав. Він як вихованець, член сім'ї. Хіба таких міняють на гроші?";

"Не дивно, що його охороняють камерами! Риба виглядає як герой мультфільму";

"Спочатку думав — фейк, але це реально моторошно і мило водночас. Удачі тобі, Боб";

"А можна до нього в гості? Обіцяю не щипати".

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що чоловік кинув GoPro в море і зняв щось, що не може пояснити ніхто. Австралійський блогер за допомогою камери випадково зняв під водою об'єкт, що нагадує морську міну. Відео викликало бурхливе обговорення і хвилю тривоги в соцмережах.