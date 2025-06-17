Дочь получила больше, чем рассчитывала, просматрев домашние видео своего отца

Американка Келли Броук нашла неожиданные кадры в домашнем архиве своего папы из 90-х годов. Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Related video

Келли просматривала старые семейные видеозаписи, чтобы создать подборку для родственников, но наткнулась на нечто неожиданное. Среди часов записей она увидела кадры, на которых отец снимал ее маму в довольно пикантных ракурсах. Трогательное видео стало вирусным в Instagram и собрало более 60 тысяч просмотров.

"Мой отец — квинтэссенция папы 90-х, потому что всегда ходил с видеокамерой. Он снимал много сцен из повседневной жизни, которые мы пересматриваем и смеемся по сей день", — рассказала Броук.

Нашла кое-что смешное

Среди семейных моментов дочь нашла и кое-что смешное. "Я понятия не имела, что отец также снимал кадры, предназначенные только для его глаз... или он так думал", — призналась американка.

Броук решила поделиться находкой в Instagram. "Я думаю, что родители обнимались не более трех раз", — отметила Келли в описании.

Реакция ее родителей оказалась удивительно разной. "Когда рассказала маме, то она спросила: "Сколько людей видели мой зад?!", а папа просто рассмеялся, нисколько не стесняясь", — поделилась женщина.

Реакция зрителей

Публикация вызвала неоднозначную реакцию и у пользователей сети. "Многие хотели, чтобы их родители были такими же влюбленными", — добавила автор, отметив, что не жалеет о публикации интимных моментов.

Родители Келли Броук женаты уже почти 40 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша из Черкасской области, которая называет себя трансгендерной женщиной Софией, активно делится в сети подробностями своей жизни. Недавно она похвасталась новым цветом волос, поразив многих подписчиков.

Кроме того, родители обрадовались рождению девочки: через 4 месяца они поняли, что что-то не так.

Также мы рассказывали, как жильцы снесли стену и открыли дверь, закрытую 245 лет назад: там их ждал сюрприз.