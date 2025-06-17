Дочь получила больше, чем рассчитывала, просматрев домашние видео своего отца
Американка Келли Броук нашла неожиданные кадры в домашнем архиве своего папы из 90-х годов. Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети.
Келли просматривала старые семейные видеозаписи, чтобы создать подборку для родственников, но наткнулась на нечто неожиданное. Среди часов записей она увидела кадры, на которых отец снимал ее маму в довольно пикантных ракурсах. Трогательное видео стало вирусным в Instagram и собрало более 60 тысяч просмотров.
"Мой отец — квинтэссенция папы 90-х, потому что всегда ходил с видеокамерой. Он снимал много сцен из повседневной жизни, которые мы пересматриваем и смеемся по сей день", — рассказала Броук.
Нашла кое-что смешное
Среди семейных моментов дочь нашла и кое-что смешное. "Я понятия не имела, что отец также снимал кадры, предназначенные только для его глаз... или он так думал", — призналась американка.
Броук решила поделиться находкой в Instagram. "Я думаю, что родители обнимались не более трех раз", — отметила Келли в описании.
Реакция ее родителей оказалась удивительно разной. "Когда рассказала маме, то она спросила: "Сколько людей видели мой зад?!", а папа просто рассмеялся, нисколько не стесняясь", — поделилась женщина.
Реакция зрителей
Публикация вызвала неоднозначную реакцию и у пользователей сети. "Многие хотели, чтобы их родители были такими же влюбленными", — добавила автор, отметив, что не жалеет о публикации интимных моментов.
Родители Келли Броук женаты уже почти 40 лет.
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