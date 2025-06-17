Донька отримала більше, ніж розраховувала, переглянувши домашні відео свого батька
Американка Келлі Броук знайшла несподівані кадри у домашньому архіві свого тата з 90-х років. Публікація викликала неоднозначну реакцію у користувачів мережі.
Келлі переглядала старі сімейні відеозаписи, щоб створити добірку для родичів, але натрапила на щось неочікуване. Серед годин записів вона побачила кадри, на яких батько знімав її маму в досить пікантних ракурсах. Зворушливе відео стало вірусним в Instagram і зібрало понад 60 тисяч переглядів.
"Мій батько — квінтесенція тата 90-х, бо завжди ходив з відеокамерою. Він фільмував багато сцен з повсякденного життя, які ми переглядаємо і сміємося донині", — розповіла Броук.
Знайшла дещо смішне
Серед сімейних моментів, що цікаво, дочка знайшла й дещо смішне. "Я й гадки не мала, що батько також знімав кадри, призначені лише для його очей… або він так думав", — зізналася американка.
Броук вирішила поділитися знахідкою в Instagram. "Я думаю, що батьки обіймалися не більше трьох разів", — зазначила Келлі в описі.
Реакція її батьків виявилася напрочуд різною. "Коли розповіла мамі, то вона запитала: "Скільки людей бачили мій зад?!", а тато просто розсміявся, анітрохи не соромлячись", — поділилася жінка.
Реакція глядачів
Публікація викликала неоднозначну реакцію й у користувачів мережі. "Багато хто хотів, щоб їхні батьки були такими ж закоханими", — додала авторка, зазначивши, що не шкодує про публікацію інтимних моментів.
Батьки Келлі Броук одружені вже майже 40 років.
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