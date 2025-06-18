"Повезло выжить": споткнувшись из-за кота, мужчина получил травмы, как в автокатастрофе (фото)

59-летний профессиональный музыкант Крис Роули из Лестершира, что в Великобритании, провел 14 часов в бессознательном состоянии на полу после того, как споткнулся из-за своего кота и упал с лестницы, получив серьезные травмы, включая перелом шеи и позвоночника.

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Вечером 23 октября мужчина был дома наедине, играя со своим бесшерстным котом породы сфинкс, пишет Mirror.

Во время спуска по лестнице котенок выскочил и вцепился в ногу хозяина. "Он немного поцарапал мне ногу, и я потерял равновесие", — рассказал Роули, который упал с высоты 14 ступенек.

Тяжелые травмы

Пострадавший не сразу осознал масштаб травм. Позже медики диагностировали перелом черепа, сломанную кость в шее, два перелома позвоночника, девять сломанных ребер с множественными трещинами и кровь в легких. Кот остался невредимым.

Крис Роули в больнице Фото: Chris Rowley

Поскольку жена Криса работала в ночную смену, он пролежал на полу в течение 14 часов в луже крови с разряженным телефоном. "Самое тяжелое ощущение — это почти как клаустрофобия, ты не можешь никуда добраться", — описал мужчина свое состояние.

Нашла мужа на полу

Утром следующего дня жена Джеки вернулась домой и обнаружила любимого на полу. Женщина немедленно вызвала скорую помощь. Криса госпитализировали в травматологическое отделение, где он лечился две недели.

Медики прогнозируют, что полное выздоровление займет от 6 до 12 месяцев. Сейчас пациент не может дышать без кислорода и страдает от панических приступов.

Несмотря на всю серьезность травм, Роули не винит своего домашнего любимца. "Кот очаровательный, и он еще молодой. Я не держу на него зла — это просто один из тех несчастных случаев, которые могут произойти в любой момент", — отметил британец.

Мужчина не обижается на своего кота Фото: Chris Rowley

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мужчина нервничал, что пол в его доме всегда мокрый: потом он поставил скрытую камеру.

Кроме того, молодая пара, которая только что вернулась из роддома после рождения сына, неожиданно обнаружила в своей ванной незваную гостью. Рыженькая кошка Клементина внимательно наблюдала за новоиспеченными родителями, удобно устроившись на краю унитаза.

А вот история рыжего кота стала еще одним подтверждением того, насколько глубокими бывают эмоции у наших четвероногих друзей.