"Пощастило вижити": спіткнувшись об кота, чоловік отримав травми, як в автокатастрофі (фото)

59-річний професійний музикант Кріс Роулі із Лестершира, що у Великій Британії, провів 14 годин у непритомному стані на підлозі після того, як спіткнувся через свого кота і впав зі сходів, отримавши серйозні травми, включаючи перелом шиї та хребта.

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Ввечері 23 жовтня чоловік був вдома наодинці, граючись зі своїм безшерстим котом породи сфінкс, пише Mirror.

Під час спуску сходами кошеня вискочило і вчепилося в ногу господаря. "Він трохи поцарапав мені ногу, і я втратив рівновагу", — розповів Роулі, який упав з висоти 14 сходинок.

Важкі травми

Постраждалий не одразу усвідомив масштаб травм. Пізніше медики діагностували перелом черепа, зламану кістку в шиї, два переломи хребта, дев'ять зламаних ребер з множинними тріщинами та кров у легенях. Кіт залишився неушкодженим.

Кріс Роулі у лікарні Фото: Chris Rowley

Оскільки дружина Кріса працювала в нічну зміну, він пролежав на підлозі протягом 14 годин у калюжі крові з розрядженим телефоном. "Найважче відчуття — це майже як клаустрофобія, ти не можеш нікуди дістатися", — описав чоловік свій стан.

Знайшла чоловіка на підлозі

Вранці наступного дня дружина Джекі повернулася додому та виявила коханого на підлозі. Жінка негайно викликала швидку допомогу. Кріса госпіталізували до травматологічного відділення, де він лікувався два тижні.

Медики прогнозують, що повне одужання займе від 6 до 12 місяців. Наразі пацієнт не може дихати без кисню та страждає від панічних нападів.

Попри всю серйозність травм, Роулі не звинувачує свого домашнього улюбленця. "Кіт чарівний, і він ще молодий. Я не тримаю на нього зла — це просто один із тих нещасних випадків, які можуть статися в будь-який момент", — зазначив британець.

Чоловік не ображається на свого кота Фото: Chris Rowley

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чоловік нервувався, що підлога вдома завжди мокра: потім він поставив приховану камеру.

Крім того, молода пара, яка щойно повернулася з пологового будинку після народження сина, несподівано виявила у своїй ванній незвану гостю. Руденька кішка Клементина уважно спостерігала за новоспеченими батьками, зручно вмостившись на краю унітаза.

А от історія рудого кота стала ще одним підтвердженням того, наскільки глибокими бувають емоції у наших чотирилапих друзів.