Мужчина в арендованном доме почувствовал странный запах, а потом нашел "смертельную яму" (фото)

Житель американского штата Вайоминг пожаловался на опасность в арендованном доме — хозяин запретил ему закрыть погреб в кладовке.

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Пользователь Reddit опубликовал фото подсобного помещения, которое, на первый взгляд, выглядит привычно. Однако под полками с продуктами можно увидеть подземелье, что создает серьезную угрозу безопасности жильцов.

Мужчина рассказал, что проблема началась с неприятного запаха в кладовке. Арендодатель обнаружил под домом протекающую трубу, из-за нее в погребе скапливалась грязная вода.

Люк оставили открытым

После ремонта трубы, чтобы все высушить, владелец жилья установил вентилятор и решил держать люк открытым для лучшей циркуляции воздуха.

"Несколько раз я открывал кладовую, чтобы взять соль, и едва не провалился вниз, прежде чем успел остановиться", — рассказал арендатор.

Его история на одном из тематических форумов в Reddit собрала более 18 тысяч лайков за неделю. Пользователи сети активно обсуждают ситуацию, критикуя арендодателя за это решение.

Открытый погреб в доме Фото: Reddit

Один из участников обсуждения написал: "Я не хочу, чтобы влажный воздух из подвала попадал в комнату". Другой добавил: "Арендодатель должен установить надлежащую вентиляцию или осушитель воздуха".

Позже автор сообщил о решении проблемы: подвал наконец закроют, а для высушивания воздуха установят специальное устройство.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А в американском городе Дири (штат Айдахо) мужчина обратил внимание на заброшенный железнодорожный вагон. Ему пришло в голову переоборудовать его на что-то полезное.

Также мы рассказывали о неожиданной находке во время ремонта: владелец дома обнаружил в стене рукописное послание, оставленное еще в 1989 году.