Чоловік в орендованому будинку відчув дивний запах, а потім знайшов "смертельну яму" (фото)

Мешканець американського штату Вайомінг поскаржився на небезпеку в орендованому домі — власник заборонив йому закрити льох у коморі.

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Користувач Reddit опублікував фото підсобного приміщення, яке, на перший погляд, виглядає звично. Однак під полицями з продуктами можна побачити підземелля, що створює серйозну загрозу безпеки для мешканців.

Чоловік розповів, що проблема почалася з неприємного запаху в коморі. Орендодавець виявив під будинком трубу, що протікає, через неї у погребі накопичувалася брудна вода.

Люк залишили відкритим

Після ремонту труби, щоб все висушити, власник житла встановив вентилятор й вирішив тримати люк відкритим для кращої циркуляції повітря.

"Кілька разів я відкривав комору, щоб взяти сіль чи інші інгредієнти, і ледь не провалився вниз, перш ніж встиг зупинитися", — розповів орендар.

Його історія на одному з тематичних форумів у Reddit зібрала понад 18 тисяч вподобайок за тиждень. Користувачі мережі активно обговорюють ситуацію, критикуючи орендодавця за це рішення.

Відкритий льох у будинку Фото: Reddit

Один з учасників обговорення написав: "Я не хочу, щоб вологе повітря з підвалу потрапляло у кімнату". Інший додав: "Орендодавець повинен встановити належну вентиляцію або осушувач повітря".

Пізніше автор повідомив про розв'язування проблеми: підвал нарешті зачинять, а для висушування повітря встановлять спеціальний пристрій.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Великій Британії батьки побудували для своєї доньки Пенні Вілбі компактний будиночок просто у саду, аби допомогти їй зекономити на оренді житла. Жінка зняла екскурсію своїм новим помешканням і поділилася ним у TikTok.

А в американському місті Дірі (штат Айдахо) чоловік звернув увагу на покинутий залізничний вагон. Йому спало на думку переобладнати його на щось корисне.

Також ми розповідали про несподівану знахідку під час ремонту: власник будинку виявив у стіні рукописне послання, залишене ще у 1989 році.