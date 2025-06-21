Дешевле, чем сходить в парк: женщина рассказала, как бюджетно отдохнуть с детьми в Италии (фото)

Жительница Кента, Великобритания, нашла оригинальный способ развлечь детей — вместо посещения аттракционов в парке развлечений семья за один день слетала в итальянский Бергамо на обед. За всё они потратили всего 212 фунтов стерлингов (около 11,8 тыс. грн).

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49-летняя Джил Мартини-Паллен искала бюджетные варианты развлечений для своих детей — 11 и 15 лет. Билеты в парки аттракционов стоили от 68 фунтов, что не вписывалось в семейный бюджет, пишет издание What's The Jam.

Британка случайно узнала о возможности однодневных путешествий за границу и решила рискнуть. Вся семья вылетела рейсом Ryanair в 7:25 утра в итальянский Бергамо.

Летели на один день

"Мысль о том, что можно поехать в другую страну на один день, была заманчивой", — рассказала Джил. По ее словам, путешествие в столицу Великобритании, Лондон, или же визит в парк развлечений обошлись бы значительно дороже.

Британка со своими детьми отдохнула в Италии Фото: Instagram Британка со своими детьми отдохнула в Италии Фото: Instagram

В Бергамо семья прогулялась по живописным улицам, пообедала в ресторане пиццей за 46 фунтов (2,5 тыс. грн), попробовала мороженое за 10 фунтов (560 грн) и купила традиционные итальянские продукты за 13 фунтов (около 700 грн).

Расходы на путешествие

Общие расходы составили 212 фунтов (11,8 тыс. грн), в частности:

Авиабилеты: 80 фунтов;

Парковка в отеле: 12 фунтов;

Трансфер до аэропорта: 4 фунта;

Обед и десерт: 56 фунтов;

Ужин в McDonald's: 11 фунтов;

Сувениры: 13 фунтов.

Несмотря на задержку обратного рейса, дети вернулись домой в 1 час ночи вместо запланированных 23:30. Джил советует искать рейсы в середине недели и пользоваться бесплатными экскурсиями.

Общие расходы британки на всю семью составили 212 фунтов Фото: Instagram

Теперь мать вместе с дочерьми планирует путешествия в Париж (Франция) или термальные источники, что в Бухаресте.

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