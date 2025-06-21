Дешевше, ніж сходити у парк: жінка розказала, як бюджетно відпочити з дітьми в Італії (фото)

Мешканка Кенту, Велика Британія, знайшла оригінальний спосіб розважити дітей — замість відвідування атракціонів у парку розваг родина за один день злітала до італійського Бергамо на обід. За все вони витратили всього 212 фунтів стерлінгів (близько 11,8 тис. грн).

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49-річна Джил Мартині-Паллен шукала бюджетні варіанти розваг для своїх дітей — 11 та 15 років. Квитки у парки атракціонів коштували від 68 фунтів, що не вписувалося в сімейний бюджет, пише видання What’s The Jam.

Британка випадково дізналася про можливість одноденних подорожей за кордон й вирішила ризикнути. Усі родина вилетіла рейсом Ryanair о 7:25 ранку до італійського Бергамо.

Летіли на один день

"Думка про те, що можна поїхати в іншу країну на один день, була заманливою", — розповіла Джил. За її словами, подорож до столиці Великої Британії, Лондона, або ж візит у парк розваг обійшлися б значно дорожче.

Британка зі своїми дітьми відпочила в Італії Фото: Instagram Британка зі своїми дітьми відпочила в Італії Фото: Instagram

У Бергамо родина прогулялася мальовничими вулицями, пообідала в ресторані піцою за 46 фунтів (2,5 тис. грн), скуштувала морозиво за 10 фунтів (560 грн) та купила традиційні італійські продукти за 13 (близько 700 грн).

Витрати на подорож

Загальні витрати склали 212 фунтів (11,8 тис. грн), зокрема:

Авіаквитки: 80 фунтів;

Паркування в готелі: 12 фунтів;

Трансфер до аеропорту: 4 фунти;

Обід та десерт: 56 фунтів;

Вечеря в McDonald's: 11 фунтів;

Сувеніри: 13 фунтів.

Попри затримку зворотного рейсу, діти повернулися додому о 1 годині ночі замість запланованих 23:30. Джил радить шукати рейси в середині тижня та користуватися безплатними екскурсіями.

Загальні витрати британки на всю родину склали 212 фунтів Фото: Instagram

Тепер мати разом з доньками планує подорожі до Парижа (Франція) або термальних джерел, що у Бухаресті.

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