Женщина услышала шум из кухни и застала "взломщика" на горячем (видео)

Жительница Северной Каролины услышала странный шум на кухне и застала своего кота с поличным, когда тот пытался вскрыть пакет с кормом.

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Необычный "взломщик" был пойман с поличным, когда хозяйка услышала странные звуки из кухонного шкафа. Своей историей она поделилась в одном из видео в TikTok.

Как оказалось, их источником был кот по кличке Оливер, не выдержавший диеты и решивший сам взять дело в свои лапы.

Рейчел Тиг, 27-летняя жительница Северной Каролины (США), сразу поняла, что в доме что-то неладно: из кухни доносился подозрительный шорох. Она заглянула за угол и увидела, как приоткрытая дверца шкафа слегка качается, а изнутри выглядывает рыжий хвост.

Когда американка осторожно открыла дверцу, то обнаружила своего кота, с трудом втиснувшегося внутрь в попытке добраться до пакета нового кошачьего корма, который она купила всего день назад. Несмотря на то, что Рейчел уже предлагала ему попробовать немного нового питания, Оливер явно решил, что этого недостаточно.

"Он вечно прокусывает упаковки и лезет в пакеты. Я сразу поняла, что он что-то замышляет. Оливер начинает жалобно мяукать, когда его застукивают, будто оправдывается, что просто нюхал", — рассказывает американка.

Хозяйка услышала странные звуки из кухонного шкафа Фото: TikTok

Хозяйка объясняет, что они перевели Оливера на диету, потому что он стал набирать лишний вес. Но кот оказался не из тех, кто сдается без боя. По ее словам, такие попытки тайного "ночного рейда" на кухню стали уже привычными. Оливер буквально ведет скрытую войну с режимом питания.

Всего за несколько дней клип разлетелся по сети: более 1,3 миллиона просмотров, 307 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Люди не только посмеялись над выходкой пушистого воришки, но и открыто встали на его сторону:

"Дайте бедному ребенку поесть!";

"Он просто проверял, правильный ли состав корма";

"Это была не еда, это была его судьба".

Рейчел же шутит, что теперь у Оливера есть свои фанаты.

"Он уже получал любовь в TikTok, но этот взрыв реакций удивил даже меня. Мне приятно делиться нашим милым толстячком с другими, кто любит котов так же сильно", — добавила она.

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