Жінка почула шум із кухні та застала "зломщика" на гарячому (відео)

Мешканка Північної Кароліни почула дивний шум на кухні і застала свого кота на гарячому, коли той намагався розкрити пакет із кормом.

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Незвичайного "зломщика" спіймали на гарячому, коли господиня почула дивні звуки з кухонної шафи. Своєю історією вона поділилася в одному з відео в TikTok.

Як виявилося, їхнім джерелом був кіт на прізвисько Олівер, який не витримав дієти і вирішив сам узяти справу у свої лапи.

Рейчел Тіг, 27-річна мешканка Північної Кароліни (США), одразу зрозуміла, що в будинку щось негаразд: з кухні долинав підозрілий шурхіт. Вона зазирнула за ріг і побачила, як прочинені дверцята шафи злегка хитаються, а зсередини визирає рудий хвіст.

Коли американка обережно відчинила дверцята, то виявила свого кота, який ледве втиснувся всередину в спробі дістатися до пакета нового котячого корму, який вона купила всього день тому. Попри те, що Рейчел уже пропонувала йому спробувати трохи нового харчування, Олівер явно вирішив, що цього недостатньо.

"Він вічно прокушує упаковки й лізе в пакети. Я одразу зрозуміла, що він щось замишляє. Олівер починає жалібно нявкати, коли його застукують, ніби виправдовується, що просто нюхав", — розповідає американка.

Господиня почула дивні звуки з кухонної шафи Фото: TikTok

Господиня пояснює, що вони перевели Олівера на дієту, тому що він став набирати зайву вагу. Але кіт виявився не з тих, хто здається без бою. За її словами, такі спроби таємного "нічного рейду" на кухню стали вже звичними. Олівер буквально веде приховану війну з режимом харчування.

Усього за кілька днів кліп розлетівся мережею: понад 1,3 мільйона переглядів, 307 тисяч лайків і майже 500 коментарів. Люди не тільки посміялися з витівки пухнастого злодюжки, а й відкрито стали на його бік:

"Дайте бідній дитині поїсти!";

"Він просто перевіряв, чи правильний склад корму";

"Це була не їжа, це була його доля".

Рейчел же жартує, що тепер в Олівера є свої фанати.

"Він уже отримував любов у TikTok, але цей вибух реакцій здивував навіть мене. Мені приємно ділитися нашим милим товстуном з іншими, хто любить котів так само сильно", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що з цуценяти сенбернара і пуделя виріс пухнастий гігант вагою 42 кг. Домашня тварина на прізвисько Марлі спочатку здавався звичайним собакою, але з часом перетворився на величезного сен-бердудля, який став зіркою в соцмережах.

Також стало відомо, що те, що зробив голодний кіт на кухні, вразило людей. Домашня тварина на прізвисько Клаус продемонструвала неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".