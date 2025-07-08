"Как фильм-фантастика": дизайнеры из Китая сделали офис из бассейна (фото)

Дизайнерская компания в Китае сделала офис из пересохшего бассейна. Сотрудники спускаются к рабочим местам, используя оригинальные лестницы.

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Тренажерный зал, бассейн и офисная зона находятся на одном этаже. Стеклянная дверь рядом с тренажерным залом ведет в так называемый "офис из бассейна". О необычном проекте написало издание South China Morning Post.

В новом офисе оставили старые таблички "зона для плавания" и "глубокая зона 1,55 метров". Сотрудники приходят к столам, используя оригинальные поручни для бассейна. Один из работников компании отметил, что бассейн переоборудовали из-за реконструкции и люди работают там уже два месяца.

На фотографиях можно увидеть пять рядов столов, каждый с восемью оборудованными рабочими местами. Электричество подается через розетки на полу и удлинители.

В офисе находятся пять столов и рабочие места

Сотрудники шутят и говорят, что когда смотрят вниз, то видят разметку дорожек бассейна. Благодаря этому каждое рабочее место напоминает мини-бассейн для дайвинга.

В офисе заблокированы пути эвакуации в случае пожара

"Чувствую себя как в фантастическом фильме. Необычная и крутая идея. Я мог бы хвастаться такой обстановкой целый год" — признает сотрудник.

Издание омтечает, что несмотря на первоначальное веселье, офис раскритиковали в интернете. Пользователи озаботились проблемами с пожарной безопасностью.

Ван Мин, партнер юридической фирмы Beijing Yingli, сообщил, что в офисе заблокированы пути эвакуации и отсутствуют другие необходимые меры.

"Офисная обстановка действительно уникальна. Если вы попытаетесь расслабиться, боссу стоит сделать несколько шагов, и весь офис будет на виду. Это работает эффективнее камер видеонаблюдения" — поделился мнением пользователь.

"Подводный" офис выглядит модно, но влажность вызывает ревматизм. Ни одни суставы не выдержат, если сидеть долгие часы на глубине, подчеркивают в сети.

Позднее местная пожарная служба подтвердила, что они провели расследование и в итоге компания освободила временный офис.

Напомним, украинские дизайнеры давали советы по стильным образам для похода в офис в жару до +40 градусов.

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