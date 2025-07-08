"Як фільм-фантастика": дизайнери з Китаю зробили офіс із басейну (фото)

Дизайнерська компанія в Китаї зробила офіс із пересохлого басейну. Співробітники спускаються до робочих місць, використовуючи оригінальні сходи.

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Тренажерний зал, басейн і офісна зона розташовані на одному поверсі. Скляні двері поруч із тренажерним залом ведуть у так званий "офіс із басейну". Про незвичайний проект написало видання South China Morning Post.

У новому офісі залишили старі таблички "зона для плавання" і "глибока зона 1,55 метрів". Співробітники приходять до столів, використовуючи оригінальні поручні для басейну. Один із працівників компанії зазначив, що басейн переобладнали через реконструкцію і люди працюють там уже два місяці.

На фотографіях можна побачити п'ять рядів столів, кожен із вісьмома обладнаними робочими місцями. Електрика подається через розетки на підлозі та подовжувачі.

В офісі знаходяться п'ять столів і робочі місця

Співробітники жартують і кажуть, що коли дивляться вниз, то бачать розмітку доріжок басейну. Завдяки цьому кожне робоче місце нагадує мінібасейн для дайвінгу.

В офісі заблоковано шляхи евакуації в разі пожежі

"Відчуваю себе як у фантастичному фільмі. Незвичайна і крута ідея. Я міг би хвалитися такою обстановкою цілий рік" — визнає співробітник.

Видання зазначає, що попри початкові веселощі, офіс розкритикували в інтернеті. Користувачі перейнялися проблемами з пожежною безпекою.

Ван Мін, партнер юридичної фірми Beijing Yingli, повідомив, що в офісі заблоковані шляхи евакуації та відсутні інші необхідні заходи.

"Офісна обстановка дійсно унікальна. Якщо ви спробуєте розслабитися, босові варто зробити кілька кроків, і весь офіс буде перед очима. Це працює ефективніше за камери відеоспостереження" — поділився думкою користувач.

"Підводний" офіс виглядає модно, але вологість викликає ревматизм. Жодні суглоби не витримають, якщо сидіти довгі години на глибині, підкреслюють у мережі.

Пізніше місцева пожежна служба підтвердила, що вони провели розслідування і в підсумку компанія звільнила тимчасовий офіс.

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