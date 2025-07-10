Женщина проснулась от странного прикосновения посреди ночи: интернет не готов к тому, кто это

Женщина проснулась утром и с удивлением обнаружила в своей постели незнакомого рыжего кота, уютно устроившегося у нее на животе.

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Пользовательница под ником u/Open-Machine-8338 поделилась на Reddit неожиданной историей о том, как проснулась с шестым рыжим котом в кровати, хотя раньше у нее их было всего пятеро. Пост собрал тысячи лайков и массу откликов от людей, рассказавших о своих "внезапных" питомцах.

Как рассказала она в посте, обычно ее кошки обступают ее по утрам: кто-то ложится на грудь, кто-то — на шею, другие — у ног. Но в этот раз все было иначе.

"Я почувствовала тепло на животе, погладила кошку и вдруг поняла: что-то не так", — написала женщина под ником u/Open-Machine-8338.

Кошка показалась ей подозрительно худой. Включив свет, женщина поняла, что никогда раньше не видела этого "рыжего гостя". Тем не менее, животное чувствовало себя вполне уютно. Позже автор пообещала отвезти ее к ветеринару и подумать ее оставить у себя.

Кошка доверилась незнакомому человеку и уснула Фото: Reddit

Пользователи Reddit пришли к выводу, что кошка сама выбрала себе новый дом. Один из комментаторов пошутил: "Поздравляю! Теперь у вас шесть рыжих кошек". Другие делились похожими историями, когда коты сами приходили к ним жить через окно, по запаху или по наводке от других домашних питомцев.

Многих особенно тронуло доверие со стороны неизвестной кошки, которая позволила себе уснуть под одеялом рядом с незнакомым человеком. Комментаторы не сомневаются, что животное уже стало частью семьи.

Ранее Фокус сообщал, что девушка показала, как ее кот драматично отреагировал на жару. Хозяйка обнаружила своего любимчика в забавной позе. Выражение его мордочки покорило соцсети и собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.